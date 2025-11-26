ראש העיר ירושלים, משה ליאון, אירח היום (רביעי) בלשכתו את לוחמי יחידת יל"מ של כבאות והצלה, אשר ביצעו בתחילת השבוע חילוץ מורכב של צעיר שנלכד בגובה רב בראש עגורן בעיר.

ראש העיר העניק ללוחמים תעודות הוקרה והביע את הערכתו הרבה. בפגישה השתתף גם סגן מפקד מחוז ירושלים, תת טפסר אייל כהן, שפיקד על הכוחות מהחפ"ק בשטח.

האירוע התרחש ביום שני האחרון, כאשר צעיר נלכד על משקולת עגורן בראש מבנה בן 36 קומות בירושלים. לוחמי יחידת יל"מ פעלו במהירות תחת תנאים מורכבים ובסיכון עצמי, וטיפסו עד לגובה המרבי. הם קשרו את הלכוד לרתמה והורידו אותו בשלום לקרקע.

בין לוחמי האש שנטלו חלק בחילוץ: טפסר משנה שי נחמיה שפיקד על האירוע, רשף שי דרורי שפיקד על פעולות החילוץ, רב רשף אריק אבולוף - מפקד המשמרת והכוח הראשון בזירה, רשף רמי מונסונגו - מפקד חוליית החילוץ, רס"ר עידן צרף - אחראי על מערכת החבלים, ורס"ל מבשר בלכר - מחלץ ראשי שביצע את הורדת הלכוד לגג.

"הפעולה שביצעתם מצילה חיים במלוא מובן המילה. בנחישות, בקור רוח ובמקצועיות שאין שנייה לה - מנעתם אסון כבד", אמר ליאון, "זהו אומץ לב נדיר שמבטא את רוחם של לוחמי כבאות והצלה: מסירות, ערבות הדדית ועמידה איתנה במשימה גם בתנאים המאתגרים ביותר".