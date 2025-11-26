המחלץ שחילץ השבוע נער לכוד מעגורן בגובה 36 קומות - הפך הבוקר (רביעי) לאב טרי לתאומים.

מדובר בסגן מפקד היחידה לחילוצים מיוחדים בתחנת 'האומה' במחוז ירושלים, מבשר בלכר, שלוחם גם במילואים כקצין שריון שלחם במבצע 'חרבות ברזל'.

בלכר ביצע את החילוץ הדרמטי תוך סיכון חיים ממשי, וזכה לשבחים על מקצועיותו, אומץ ליבו, ונחישותו. בימים כתיקונם הוא לוחם ומפקד מצטיין ביחידת החילוץ.

"אחרי שהציל חיים בגובה שלא נתפס, הוא זוכה להביא חיים משל עצמו", נמסר בדף הפייסבוק של כבאות והצלה.

בלכר הוא חלק מיחידת החילוץ המיוחדת של תחנת 'האומה', המתמחה בהתמודדות עם תרחישים מורכבים ובלתי שגרתיים.

בין לוחמי האש שנטלו חלק בחילוץ: טפסר משנה שי נחמיה שפיקד על האירוע, רשף שי דרורי שפיקד על פעולות החילוץ, רב רשף אריק אבולוף - מפקד המשמרת והכוח הראשון בזירה, רשף רמי מונסונגו - מפקד חוליית החילוץ, רס"ר עידן צרף - אחראי על מערכת החבלים, ורס"ל מבשר בלכר - מחלץ ראשי שביצע את הורדת הלכוד לגג.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, אירח היום בלשכתו את לוחמי יחידת יל"מ של כבאות והצלה אחרי שביצעו את החילוץ המורכב.

ראש העיר העניק ללוחמים תעודות הוקרה והביע את הערכתו הרבה. בפגישה השתתף גם סגן מפקד מחוז ירושלים, תת טפסר אייל כהן, שפיקד על הכוחות מהחפ"ק בשטח.

"הפעולה שביצעתם מצילה חיים במלוא מובן המילה. בנחישות, בקור רוח ובמקצועיות שאין שנייה לה - מנעתם אסון כבד", אמר ליאון, "זהו אומץ לב נדיר שמבטא את רוחם של לוחמי כבאות והצלה: מסירות, ערבות הדדית ועמידה איתנה במשימה גם בתנאים המאתגרים ביותר".