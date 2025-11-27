עם הנשק מעל התינוק צילום: דוברות המשטרה

כתב אישום הוגש נגד שני צעירים בני 25 ו-26 תושבי עראבה, לאחר שאחד מהם תועד דורך אקדח מעל ראש בנו התינוק, ומבצע ירי בשטח פתוח.

ממצאי החקירה העלו כי הנשק הועבר אליו בהשאלה מחברו, שהוא הנאשם הנוסף בפרשה.

המעצר בוצע לפני לפני חודש בפשיטה של שוטרי המחוז הצפוני על מתחם בעיר עראבה. במהלך החיפוש ברכבו של אחד מהם, אותר תיק ובו אקדח מסוג FN ותחמושת.

במהלך החקירה הצליחו השוטרים לאתר סרטונים בהם נראה אחד הנאשמים אוחז באקדח, דורך אותו ומכוון אותו מעל ראשו של בנו הפעוט, תוך שהוא מדבר אליו. בתיעוד נוסף הוא תועד יורה באקדח בשטח פתוח ומתעד את עצמו.

מציאת הנשק צילום: דוברות המשטרה

במשטרה ציינו כי האדם הנוסף שנעצר הוא מי שהשאיל את הנשק לנאשם, וכי ביום המעצר נפגשו השניים במטרה להשיב את האקדח לבעליו.

עם סיום שלב החקירה, הגישה כאמור פרקליטות מחוז חיפה כתבי אישום נגד השניים ובקשות למעצר עד תום ההליכים ולחילוט כלי הרכב ששימשו להובלת הנשק.

החשוד צילום: דוברות המשטרה

במשטרה ציינו כי "כוחות מחוז צפון יחד עם לוחמי מג"ב פועלים בנחישות לאיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים. מאז תחילת השנה נתפסו במחוז מעל 990 אמצעי לחימה, ונחסמו חוליות חמושות שפעלו בשטח".