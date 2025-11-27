הפלאפון נמסר אחרי שעה צילום: דוברות המשטרה

שני חשודים תושבי הפזורה הבדואית בנגב נעצרו השבוע בחשד לשוד טלפון נייד ותעודת זהות מצעירה תושבת באר שבע - יממה לפני גיוסה לצה"ל.

האירוע התרחש בתחילת השבוע בשעות הערב. עם קבלת הדיווח, שוטרי תחנת באר שבע פתחו בפעולה מיידית, ובתוך פחות משעה הצליחו לאתר ולעצור את שני החשודים.

במהלך המעצר נמצא ברשותם הרכוש שנשדד. הצעירה ואמה זומנו לתחנה, שם הושב להן הרכוש בליווי של צוותי המשטרה.

פקד תחנת באר שבע, נצ"מ כפיר סולומון, מסר: "כמו בכל אירוע, סגרנו מעגל מהיר ומקצועי למעצר החשודים, נמשיך לפעול לילות כימים כדי להבטיח את ביטחון תושבי העיר באר שבע".

תחנת באר שבע מסרה כי תמשיך לפעול בנחישות נגד כל ניסיון לפגיעה בביטחון הציבור, במשילות ובאיכות החיים של תושבי העיר.