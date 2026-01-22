אילוסטרציה של פריסת המחבלים שחוסלו דובר צה"ל

צה"ל חושף את שיטת הפעולה של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון: השתלטות על מרחבים אזרחיים ומוסדות אזרחיים לצורך הסתרת והפעלת תשתיות טרור.

על פי הודעת צה"ל, עשרה מחבלים הפועלים כזרוע המבצעית של חיזבאללה חוסלו במהלך החודשים האחרונים בתשעה כפרים שונים בדרום לבנון. את המאמץ המבצעי הובילה אוגדה 91.

המחבלים, שפעלו תחת כסות אזרחית, ניצלו את תחומי השיקום, החינוך, הרווחה והתשתיות בכפריהם, לצורך העברת אמצעי לחימה, תנועה של פעילים והטמעת תשתיות טרור בלב אוכלוסייה אזרחית. במסגרת זו, הם אף השתלטו על נכסים פרטיים תוך פגיעה שיטתית באזרחים המקומיים.

בצה"ל מבהירים כי פעילות זו מהווה הפרה בוטה של ההבנות בין ישראל ללבנון, ויוצרים בכך סיכון ישיר לתושבי האזור.

צה"ל שב והדגיש כי ימשיך לפעול להסרת כל איום ביטחוני, ויפעל בנחישות להגנה על מדינת ישראל ואזרחיה.