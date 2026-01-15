משרד האוצר צפוי להביא לאישור הממשלה תכנית כלכלית רחבת היקף לחיזוק קריית שמונה, הכוללת צעדים לעידוד עסקים מקומיים, חיזוק תשתיות עירוניות וקליטה של אוכלוסייה חדשה.

מרכיבי התכנית כוללים:

כרטיס אשראי ייחודי לתושבים וסטודנטים, עם מענק חודשי של בין 1,000 ל-2,500 ש"ח. הכרטיס ישמש לרכישות בעסקים בקריית שמונה בלבד.

תמריצים למילואימניקים: שימוש מסובסד בכרטיס "פייטר" לרכישות מקומיות בעיר; הקמת מינהלת ייעודית לקריית שמונה, שתלווה את מימוש התכנית ותתאם בין הגורמים הממשלתיים לעירייה.

תקצוב הקמת אוניברסיטה בעיר, כחלק מהשקעה בחינוך גבוה ותשתיות תומכות; סיוע כספי ישיר לעירייה, לטובת שיפור השירותים לתושבים וליווי פרויקטים עירוניים שוטפים.

תמריצים ויוזמות לעידוד צמיחה דמוגרפית ומשיכת אוכלוסיות חדשות - בהם סטודנטים, צעירים ומשפחות.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בסיור בעיר לצד הנהלת משרד האוצר ומנהל רשות המיסים, "בקרית שמונה תיבחן מדינת ישראל. המצב הבטחוני כאן טוב לאין ערוך ממה שהיה לפני השבעה באוקטובר. הניצחון האמיתי הוא לראות כאן חבל ארץ פורח. זו משימה לאומית ואנחנו מחויבים לה. בע"ה נביא בשורות טובות לתושבים המתמקדים בצעדים מעודדי צמיחה, ונראה תוך שנתיים עשרת אלפים תושבים חדשים כאן".