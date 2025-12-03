ועדת מנגנון הפיקוח על הפסקת האש בין ישראל ולבנון צפויה להתכנס היום (רביעי) בעיר נאקורה שבדרום לבנון, ולראשונה ייטלו בה חלק גם נציגים אזרחיים משתי המדינות. עד כה התקיימו המפגשים במסגרת צבאית בלבד.

בראש המשלחת הישראלית יעמוד ד"ר אורי רזניק מהמטה לביטחון לאומי, ואילו את המשלחת הלבנונית יוביל עו"ד סימון כרם, שכיהן בעבר כשגריר לבנון בארצות הברית.

השניים צפויים להשתתף בדיון שיעסוק בקידום שיח אזרחי-כלכלי בין המדינות, בנוכחות גורמים מהקהילה הבינלאומית.

המהלך יוצא הדופן מתרחש בעקבות לחצים שהפעילה השליחה האמריקנית לענייני לבנון, מורגן אורטגוס, על ממשלת לבנון לצרף לדיונים נציגים אזרחיים.

לפי מקורות דיפלומטיים, מטרת השלב הנוכחי היא "לאפשר קידום ממשי של השיחות ולשדר מראית עין של תהליך נורמליזציה".

בלשכת ראש הממשלה בירושלים אישרו את דבר הפגישה, ומסרו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ממלא מקום ראש המל"ל לשלוח נציג אזרחי מטעמו.

עוד נמסר כי "מדובר בניסיון ראשון לייצר בסיס למערכת יחסים ושיתוף פעולה כלכלי בין ישראל ולבנון".