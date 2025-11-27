הכדורגלן ערן זהבי בשיחה על אביו באדיבות כאן 11, ארצה הפקות

תוכנית הראיונות "פגישה עם רוני קובן" חוזרת לעונה עשירית, שתשודר מדי מוצאי שבת בכאן 11.

התוכנית, שזכתה שמונה פעמים ברציפות בפרס האקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה ושברה שיאי רייטינג בעונתה האחרונה, תציג גם בעונה זו שורת מרואיינים מסקרנת מעולמות התרבות, התקשורת והחברה.

בפרק פתיחת העונה יתארח הכדורגלן ערן זהבי לשיחה אישית עם רוני קובן, ובה יספר על יחסיו המורכבים עם המשחק, על הפרישה האפשרית, על אביו שנטש והשמיץ אותו, ועל ההתמודדות של משפחתו עם שוד אלים שעברו. בסיום הפרק, זהבי מזמין את קובן לאימון כדורגל ומציב אותו מול השער.

בין המרואיינים הבולטים בעונה: נועה קולר, ליאור סושרד, יעקב ברדוגו, גיא מרוז, ברק סרי ורבים נוספים.