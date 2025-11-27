סגן השר אלמוג כהן (עוצמה יהודית) התייחס הבוקר (חמישי) בריאיון לרדיו 103fm למתיחות עם יו"ר מפלגתו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ולמצב הביטחון האישי בערי הדרום, בעקבות ניסיון שוד שהתרחש ליד ביתו באופקים.

"השר בן גביר לא מדבר איתי כבר קרוב לשנה", אמר כהן. "מאז שהצלתי את הממשלה בהצבעת התקציב - הוא לא אומר לי שלום".

כהן התייחס גם לניסיון השוד שהתרחש ביום שלישי האחרון במרכז מסחרי סמוך לביתו באופקים, "מאחורי הבית שלי, במקום בו פעמיים בשבוע הילדים שלי הולכים - בוצע שוד ולוקח למשטרה 12 דקות להגיע. אז יש כאן בעיה".

הוא הדגיש כי אין לו ביקורת אישית כלפי השוטרים עצמם. "השוטרים שלנו הם גיבורים, על כך אין ויכוח", אמר וציין כי הבעיה היא במדיניות - לא בכוחות הפועלים בשטח.

"אני לא חוזר בי כשאני אומר שאין משטרה בישראל - המטרה לזעזע. לגרום לחברי בממשלה להבין שזה אירוע לאומי, לא אירוע מקומי".

כהן קרא להקמת גוף ייעודי שיטפל במצב: "משטרת ישראל לא יכולה לטפל בזה לבד... הפתרון הוא הקמת מפקדה לאומית, משימתית-ייעודית שמאפשרת לנו לגמור את האירוע עם כלים אגרסיביים. אנשים רוצים טיפול בנושא - זה לא יקרה בעזרת נפתלי בנט עם האחים המוסלמים".