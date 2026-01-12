סגן השר אלמוג כהן (עוצמה יהודית) התייחס בראיון לערוץ 7 לכנס "עזה - היום שאחרי" שנערך בכנסת, ותקף בחריפות את עצם קיומו.

לדבריו, "אני מוחה על שם הכנס הזה - אין יום שאחרי בעזה. הרגש של הנקמה שלי עדיין לא שבע. אני רוצה עוד נקמה, אני רוצה עוד דם באויב ששחט את ילדינו, אנס את נשותינו, שרף את בתינו".

"אין יום שאחרי עזה", הוסיף כהן והסביר: "יש התיישבות ששווה ביטחון, יש מחירים בקרקע, באדמה, בקודש הקודשים שלהם, איפה שצריך לפגוע לאויב ולכן, לעזה אין ולא יהיה יום אחרי. צריך להרוג שם את כל המחבלים ולהגלות את כל השאר, אני דוחף לזה בכל הכוח".

על פעילות המשטרה בכפר תראבין בנגב אמר: "כמי שחי בנגב - המבחן הוא מבחן השגרה, ולא מבחן החירום. ימים יגידו האם זה הצליח או לא הצליח. צר לי שהמבצע הזה נגמר, הוא צריך להימשך לאורך הרבה זמן, להפוך את המבצע הזה לשגרה, ואני מברך על כל מבצע כזה".