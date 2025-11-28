סערת הירי בשני מחבלים פלסטינים לא חמושים בג'נין ממשיכה לעורר הדים ברחבי העולם, בעקבות הסרטונים שתיעדו את האירוע והופצו בתקשורת הזרה תוך האשמות קשות כלפי לוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב איו"ש.

אלא שהלילה, אזרח ישראלי בשם דני גלנט מציג טענות חדשות המטילות ספק באמינות הסרטונים.

גלנט בחן את שני הסרטונים שפורסמו, אחד מצולם מקרוב והשני מרחוק, והעלה טענות לפיהן מדובר בתיעוד שעבר מניפולציה ועריכה מגמתית. "הוצאה להורג? לא בטוח בכלל", כתב, והדגיש כי מדובר בנושא רגיש הדורש בחינה זהירה ולא התלהמות. לדבריו, אין למהר ולהסיק מסקנות נגד חיילי מג"ב שפעלו באירוע.

בניתוח הסרטון הראשון הוא טען כי סביב השנייה ה-26 ניתן לזהות "קפיצה בפריים" המעידה על חיתוך גס והסרה של קטע מהתיעוד. הוא ערך את הסרטון מחדש והאט את קצב הפריימים כדי להמחיש את נקודת העריכה: "ניתן לראות בבירור את החיתוך", כתב.

לגבי הסרטון השני, השתמש גלנט באתר ייעודי לבדיקת מניפולציות בעריכה, אשר הציג סבירות של 74% לכך שהסרטון נערך, בין השאר בשל קצב פריימים חריג וחוסר עקביות פנימית.

גלנט התייחס גם לסיקור התקשורתי של האירוע על ידי רשת אל ג'זירה הקטארית, שם שודרה כתבה שבה שובצו סרטונים נוספים של פלסטינים כנועים בידי חיילים. באמצעות השוואה שביצע, בבינה מלאכותית טענה כי הסרטונים ששולבו בכתבה אינם קשורים כלל לאותו אירוע בג'נין.

לסיכום כתב: "בשורה התחתונה, הסרטונים מהאירוע בג'נין נערכו ועברו מניפולציה כלשהי ולכן לא ניתן לאשר או לשלול שחיילי מג"ב ביצעו הוצאה להורג של שני מחבלים פלסטינים שנכנעו ולא היוו איום. מחובתם של צה"ל ומג"ב, לחקור את האירוע במהירות, במקצועיות וללא משוא פנים ואז לפרסם את מסקנותיהם לאזרחי ישראל ולכל העולם".

יצויין כי גרסת לוחמי ימ"ס איו"ש היא שהמחבלים ניסו להימלט ולא הקשיבו להוראותיהם ולכן נאלצו לירות בהם.

הכתב דורון קדוש דיווח שהלוחמים טענו בתחקיר כי "כשהמחבלים יצאו - התחלנו לבצע בהם פעולות זיכוי ביטחוני. לא ידענו אם יש עליהם נשק או מטען כלשהו. התחלנו להנחות אותם מה לעשות לטובת הזיכוי - והמחבלים פעלו בניגוד להוראות שקיבלו. בשלב מסוים, אחד המחבלים החליט להיכנס פנימה לתוך המבנה בניגוד להנחיות - והמחבל השני נכנס אחריו, ולכן שניהם נורו".

הלוחמים נשאו עליהם מצלמות קסדה וכעת הן ייבדקו. החקירה בשלב זה אינה פלילית אלא נעשית במסגרת פיקודית. מי שיידרש לסוגייה ככל הנראה הוא הפצ"ר החדש אלוף איתי אופיר.