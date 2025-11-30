ספר תורה הוכנס לשכונה החדשה בקדומים דוברות

תושבי קדומים חגגו את הכנסת ספר התורה הראשון לשכונת נופי גדעון, הממוקמת בראש הר קידן, חמישה חודשים בלבד לאחר העלייה לקרקע.

השכונה הוקמה בחודש תמוז האחרון סמוך ליישוב קדומים ביוזמת ראש המועצה המקומית, עוזאל ותיק, ובשיתוף עם תנועת ההתיישבות נחלה.

השכונה קרויה על שמו של גדעון פרי הי"ד, תושב קדומים שנרצח בפיגוע ירי באזור התעשייה בראון לפני כשנה ושלושה חודשים. בשבוע שעבר חוסל המחבל שביצע את הפיגוע, במהלך פעילות של כוחות צה"ל והשב"כ באזור ג'נין.

ספר התורה הוכנס לעילוי נשמת ד"ר אלכסנדר אלישע פאן ז"ל, במלאות שנתיים לפטירתו. את ספר התורה תרמה משפחת פאן, תושבי קדומים.

ראש המועצה ותיק בירך באירוע ואמר, "יישר כוח למשפחות הנאחזות בהר ולכל המחזקים בשגרה - במעשה, ברוח, במאפים ובביקורים. 'אין תורה כתורת ארץ ישראל' אמרו חז"ל, ואנחנו זכינו להיות פה בשכונה חדשה בקדומים - עם נבחר ומובחר, בכיבוש הארץ הלכה למעשה ברגליים, וכעת גם עם ספר תורה קבוע שישמש את המתפללים בשכונה".

ותיק סיים בתקווה: "שנזכה כולנו לעשות טוב, להרבות בטוב ולהצליח!"