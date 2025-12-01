עשרות חשודים נעצרו לפנות בוקר (שני) בפשיטה רחבת היקף של משטרת ישראל, בשיתוף לוחמי מג"ב ויחידות מיוחדות נוספות, במסגרת פעילות ממוקדת נגד ארגוני הפשיעה "חרירי" ו"אבו לטיף". כך נמסר מהמשטרה.

הפשיטה בוצעה לאחר חקירה סמויה שארכה למעלה משנה, והובלה על ידי היחידה המרכזית של מחוז צפון, תוך ליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ופרקליטות מחוז מרכז.

החקירה התמקדה בעבירות של סחיטה באיומים וגביית דמי חסות (פרוטקשן), במהלכה נאספו ראיות נגד בכירים בארגוני הפשיעה.

השוטרים פשטו על עשרות יעדים ובתים של חשודים רבים ברחבי הארץ, לרבות ביישובים שבשטחי יהודה ושומרון.

מהמשטרה נמסר כי במהלך החקירה "גובשה תשתית ראייתית מוצקה נגד חברי ארגון בכירים המשתייכים לארגוני הפשע הגדולים בישראל".