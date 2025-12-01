עשרות תושבי עוטף עזה הגיעו הבוקר (שני) לירושלים בדרישה נחרצת: לא לעצור את הלחימה עד להשמדת ארגון הטרור חמאס באופן מלא וסופי.

במהלך דרכם לבירה, הציבו המפגינים שלט ענק לצד כביש 1 עם הכיתוב: "תתעוררו חמאס עדיין לא הוכרע".

בנוסף, הם הובילו טרקטור שעליו הוצב שעון גדול המורה על השעה 06:29 - שעת תחילת מתקפת הטרור בשמחת תורה -כסמל לאיום המתמשך ולקריאה לפעולה נחושה.

המפגינים, תושבי יישובים רבים מהעוטף, קראו למקבלי ההחלטות שלא להפסיק את הלחימה כל עוד חמאס קיים. לטענתם, החזרה לשגרה בצל איום פעיל היא סכנה ברורה ומיידית. הם הדגישו כי אין בכוונתם לשוב לבתיהם כאשר ארגון הטרור שעמד מאחורי הטבח ממשיך להתקיים מעבר לגדר.

בהפגנה הובהר כי כל הפסקת אש ללא חיסול מוחלט של חמאס תיחשב בעיניהם ככישלון אסטרטגי וכהפקרה של תושבי הדרום. לדבריהם, רק הכרעה מלאה תאפשר את שיקומם האישי והקהילתי.

ישי ספז, תושב מושב יתד בעוטף עזה, אמר, "אנחנו לא יכולים לדמיין את עצמנו חוזרים הביתה כשחמאס עוד קיים. הילדים שלנו חוו את התופת, והבסיס לחיים שלנו כאן הוא ביטחון מוחלט. אם המדינה לא תשמיד את חמאס לחלוטין, היא מפקירה אותנו. אנחנו כאן כדי להגיד: לא ננוח ולא נשתוק עד שההכרעה המלאה תושג. זה לא עניין פוליטי, זה עניין קיומי".

בהמשך היום, צפויים נציגי התושבים להשתתף בדיון מיוחד שיתקיים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. במהלך הדיון יקראו התושבים לממשלה ולצה"ל להציב את ביטחון אזרחי ישראל בראש סדר העדיפויות, גם מול לחצים בינלאומיים. הם ציינו כי המחאה הנוכחית היא רק תחילתו של מאבק ציבורי רחב היקף.