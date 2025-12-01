משטרת ספרד הודיעה כי עצרה לפחות שלושה אנשים, שהשתייכו לפי החשד לארגון בשם "הבסיס", ארגון ניאו נאצי הדוגל בעליונות לבנה, והוגדר על ידי האיחוד האירופי כ"ארגון טרור".

על פי הודעת משטרת ספרד המעצרים בוצעו במחוז קסטילון, והשלושה נשלחו למעצר.

ארגון "הבסיס" הוגדר כארגון טרור על ידי האיחוד האירופי, בריטניה, קנדה, אוסטרליה וניו זילנד, ולטענת ראשי האיחוד האירופי מדובר בקבוצת טרור ניאו-נאצית עולמית המסיתה ומאמנת חברים בטכניקות להפלת ממשלות וליצירת מלחמות על רקע גזע ודת, וכן לבצע פיגועים אלימים ולערער את היציבות במדינות שונות.

"השוטרים תפסו כלי נשק, רפליקות של רובים, תחמושת, סכינים וציוד אימונים צבאי טקטי, כמו גם חומרי עליונות לבנה וציוד ניאו-נאצי. השלושה מואשמים בהשתייכות לארגון טרור; גיוס, אינדוקטרינציה ואימון למטרות טרור, וכן בהחזקת נשק בלתי חוקי", נמסר בהודעת משטרת ספרד.

עוד נמסר כי "השוטרים גם קבעו שהעצורים השתמשו ברשתות החברתיות כדי לגייס חברים חדשים, לשבח את פעולותיהם האלימות של ארגוני טרור אחרים ולשתף תוכן ויזואלי על עליונות לבנה".

ארגון "הבסיס" הניאו-נאצי נוסד על ידי רינלדו נזארו בשנת 2018 בארה"ב, ומקדם אידיאולוגיה המבקשת לזרז את קריסת המוסדות הדמוקרטיים באמצעות התקפות אלימות.