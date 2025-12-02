ממשלת ערב הסעודית העבירה מענק כספי נוסף בסך 90 מיליון דולר לרשות הפלסטינית, כחלק מהסיוע לשנת 2025.

הסיוע הועבר באמצעות שגריר סעודיה בירדן, מנסור בן ח’אלד בן פרחאן, במהלך פגישה שקיים בעמאן עם שר התכנון ושיתוף הפעולה הבינלאומי של הרשות הפלסטינית, איטפאן סלאמה.

לדברי השגריר, המענק נועד לחזק את עמידתו האיתנה של העם הפלסטיני, להפחית את סבלו, ולתמוך במגזרים חיוניים - בראשם מערכת הבריאות והחינוך.

סגן יו"ר הרשות, חוסיין אל-שייח’, הודה לסעודיה על התמיכה הכלכלית, ואמר כי היא מסייעת להקל על מצבה הפיננסי של הרשות הפלסטינית ולהבטיח את המשך פעילות מוסדותיה.

בתחילת נובמבר נפגש יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, עם מחמוד עבאס (אבו מאזן), והביע מחויבות להמשך התמיכה ברשות הפלסטינית.

בפגישה הבטיח לפעול לבלימת "התוקפנות הישראלית", להבטחת הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה ולשחרור כספי המסים הפלסטיניים המוחזקים בידי ישראל.

במקביל, סעודיה פועלת בזירה הבינלאומית לעידוד מדינות נוספות לתרום לרשות, במטרה למנוע את קריסתה הכלכלית, שעלולה לפגוע ביציבות השלטונית ברמאללה.