השר לשעבר חיים רמון, שכיהן כמשנה לראש הממשלה ושר המשפטים, פרש בראיון לרדיו 103FM את עמדתו בנוגע לאפשרות של חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

לדבריו, מדובר במהלך חסר סיכוי שאינו יכול להתקיים כל עוד נתניהו ממשיך לכהן בתפקידו. לשיטתו, ישנה רק דרך אחת לפתור את הפלונטר השלטוני שהשתלט על המדינה בשנים האחרונות.

רמון טען כי הקרע המרכזי בחברה הישראלית בשנים האחרונות נובע כולו מהיחס לדמותו של נתניהו. "אין שום סיכוי שאחד מהתנאים שנתניהו רוצה יתקיים", אמר. "שורש הקרע במשפט הזה ובחברה הישראלית בשנים האחרונות הוא 'רק ביבי' ו'רק לא ביבי'. זה הנושא שמלווה אותנו עשר שנים, קורע ומשסע את החברה הישראלית. כמעט כל עניין שדנים בו זה אם זה טוב לנתניהו או רע לנתניהו, לא חשוב העניין".

בהמשך דבריו הדגיש כי אין פתרון לבעיה אלא בפרישה של נתניהו מהחיים הפוליטיים. "אי אפשר לפתור את הסיפור הזה ברגע הזה ללא פרישה של נתניהו מהחיים הפוליטיים", קבע רמון. "מכיוון שהסיכוי לכך הוא קטן, אעשה לכם ספוילר - לא תהיה חנינה, גם אם הררי מילים ומאות אלפים של מאמרים ייכתבו. מבחינת נתניהו זה WIN-WIN, מבחינת הרצוג זה LOSE-LOSE".

רמון הסביר כי נתניהו שואף ללכת לבחירות כשהוא משוחרר ממשפט ומאישומים פליליים. "אם נתניהו הולך לבחירות כאשר הוא מקבל חנינה, אין לו משפט ואישומים - אם אני באופוזיציה אז אני לא מתמודד בכלל בבחירות. המטרה של בקשת החנינה היא להגיע למצב שבו הוא לא מודה בשום דבר, הוא לא מקבל עליו את הדין, אלא הוא הולך 'נקי' מבחינת חלק גדול מהציבור לבחירות הבאות".

לסיום, התייחס רמון גם להשפעת אירועי 7 באוקטובר על מעמדו הציבורי של ראש הממשלה. "עם הכישלון ב-7 באוקטובר יש לו דרכים להתמודד. נכון שהוא האחראי המרכזי, אבל אין מי שכיהן שלא תמך במדיניות של הכלת חמאס", אמר.

"יאיר גולן נאם כסגן רמטכ"ל כמה טובה ההפרדה בין עזה ליהודה ושומרון. המשפט הוא עול גדול בשבילו, וחלק מהאנשים רואים בזה מכה קשה".