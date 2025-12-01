זירת פיגוע הדריסה הצלה ללא גבולות

צעירה נפצעה הערב (שני) באורח קל בפיגוע דריסה שהתרחש בכביש 35, סמוך לצומת יהודה שבאזור חברון.

צוותי הצלה הוזעקו לזירת הפיגוע והעניקו לפצועה טיפול רפואי ראשוני במקום.

על פי הדיווחים, המחבל שביצע את הדריסה הצליח להימלט עם רכבו לתוך העיר חברון.

דובר צה"ל מסר כי כוחות שפעלו במרחב השיב בירי לעבר המחבל ומבצעים סריקות נרחבות באזור במטרה לאתר אותו.

מוקדם יותר השבוע התרחש פיגוע סמוך למחסום חוצה שומרון בכביש 5 כאשר מחבל השליך מוט ברזל על רכב של תושבת מרכז הארץ - והוא ננעץ בשמשה.

הנהגת, נפגעת חרדה, טופלה בידי מד"א ושוחררה לביתה. מירב, שהייתה ברכב שנפגע וישבה ליד הנהגת, סיפרה: "יצאנו מקדומים לכיוון פתח תקווה. 3 דקות לפני מחסום חוצה שומרון, שמענו בום. באותו רגע לא הבנתי מה קורה. הגענו למחסום ולשם הגיעו כוחות".

צה"ל החל בסריקות אחר המחבל, ולוחמי חטמ"ר אפרים פשטו על הכפר מסחה, פרקו מצלמות ואספו ממצאים. הכלי שנזרק על הרכב נלקח לבדיקת מז"פ במשטרה.

גם שב"כ מעורב בחקירה, וגורם ביטחוני מסר כי "המשטרה, במאמץ מודיעיני וחקירתי בשיתוף שב"כ, תשתמש בכל הכלים העומדים לרשותה ובכלל זה שימוש במעבדות המז"פ כדי להביא לידי מעצר את האחראי לפח"ע".