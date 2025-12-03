יוסי דגן בסיור עם המחוקקים רועי חדי

מהלך חקיקה רחב היקף לקידום הכרה ביהודה ושומרון מתרחש בימים אלו בארצות הברית.

עשרים מדינות אמריקאיות צפויות להגיש הצעות חוק להכרה רשמית בזכותו ההיסטורית של העם היהודי ביהודה ושומרון, זאת בעקבות סיורים וביקורים שקיימו מאות מחוקקים אמריקאיים באזור כאורחיו של ראש מועצת שומרון, יוסי דגן.

גם ראשי ארגוני גג ענקיים של חברי בתי נבחרים בארה"ב קיימו פגישות בנושא עם ראש מועצת שומרון, בישראל ובארה"ב והצעות החוק מקודמות בתיאום איתו.

שני חברי בית הנבחרים, מארק גידלי ממדינת אלבמה וכריס טוד ממדינת טנסי שביקרו לאחרונה בשומרון, עדכנו את דגן כי הצעות חוק בנושא הוגשו במדינותיהם. הצעות אלו קוראות לשינוי טרמינולוגי במסמכים מדינתיים ולהחלפת המונח "הגדה המערבית" במונח "יהודה ושומרון". לדברי המחוקקים, מדובר בתיקון היסטורי שנועד לשקף את האמת ההיסטורית והתרבותית.

דגן בירך את המחוקקים בשיחת זום: "תודה רבה על הצעת החוק האסטרטגית. אני שמח כל כך להודות בשם כלל תושבי יהודה ושומרון, ובשם כל אזרחי ישראל. במיוחד בימים לא פשוטים אלו, ימי מלחמה, המהלך הוא הצהרה אדירה. מבטל את השקר על 'הגדה המערבית', על 'הכיבוש', ומחזיר את המילים האמיתיות 'יהודה ושומרון'".

לדבריו, "הפעילות והשותפות בנושא הריבונות על יהודה ושומרון כארץ התנ"ך, הכרחית לא רק למצב הביטחוני, היא הכרחית בראש ובראשונה למען הצדק, ולכן אני רוצה לברך בשם כל תושבי השומרון מכאן, מהרי גריזים והר עיבל, מקבר יוסף, חברון, ושילה, ומכל המקומות הקדושים, ובמיוחד משומרון, מהמקום בו ה' ברך את אברהם: שכל אומה שמברכת את עם ישראל - אלוהים יברך אותה. שאלוהים יברך אותך, משום שאתה מברך את עם ישראל".

מארק גידלי אמר, "זה כבוד גדול עבורי לתמוך בישראל ולעשות את כל שביכולתי לשנות את הנרטיב, כי אני מאמין ששינוי הנרטיב והתחלת הדיבור הנכון על ארץ ישראל הם חשובים ביותר. 'חוק יהודה ושומרון' משנה את הנרטיב מ'הגדה המערבית' ולמעשה קורא לאזור הזה בשמו האמיתי. תנו לאנשים לדעת שזו ארץ יהודה. זהו הנרטיב הנכון. ואני חושב שזה יעזור בדרך משמעותית. לכן זה כבוד עבורי לעזור ליצור את הנרטיב הזה. זו יהודה ושומרון, לא הגדה המערבית. היא שייכת לעם ישראל. אני יודע שיש מדינות רבות אחרות ברחבי אמריקה שכבר עשו זאת או שעושות זאת. ואני חושב שזה הולך להיות צעד משמעותי. ואני גאה להיות חלק מסיוע בעשיית הצעדים הללו".

כריס טוד, שביקר לפני שבוע בישראל, אמר: "אני יותר משמח לחוקק את החוק ואומר לכם שאחד הדברים המדהימים ביותר שחוויתי בביקורי הקודם בישראל היה עד כמה האנשים אוהבי שלום, עד כדי כך שהם מאפשרים לאנשים ממה שאני אכנה אמונות תוקפניות לחיות ממש לידכם, בידיעה שהם שכניכם, אבל אתם רק רוצים לחיות בשלום. אני מוכן ומסוגל לעשות כל שביכולתי כדי לתמוך בעם ישראל. ולגבי האויבים שלכם שנמצאים ממש לידכם - אין מקום בעולם שבו זה מתרחש באותה צורה. ולכן אני רוצה לעשות כל שביכולתי כדי לעזור לכם. הארץ הזו ניתנה לכם על ידי ה' בזכות וצריך להגן עליה, והיא צריכה להיות כולה בשליטת עם ישראל".

בשבוע שעבר התארחה בשומרון משלחת של עשרים מחוקקים בכירים מארה"ב, ביניהם נשיא ארגון המחוקקים הלאומי ג'ייסון רפרט. המשלחת סיירה בשומרון וביקרה גם בקבר יוסף שבשכם.