בישראל נערכים להרחבת המערכה בלבנון, ובין היתר נבחנת אפשרות לכניסה קרקעית, כך מסר מקור ביטחוני ישראלי לערוץ "אל-חדת'" הסעודי.

חיל האוויר תקף משעות הבוקר כ-30 עיירות בדרום לבנון ובביירות. הלבנונים מדווחים על 31 הרוגים ו-150 פצועים.

במהלך הלילה הותקפו בכירים בחיזבאללה במרחב ביירות, וכן מחבל מרכזי של הארגון בדרום לבנון. בתקיפות חוסל על פי דיווחים ראש סיעת חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני, מוחמד רעד, ששימש כסגן מנהיג הארגון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר כי "ארגון הטרור חיזבאללה ישלם מחיר כבד על הירי לעבר ישראל, ונעים קאסם מזכ"ל החיזבאללה, שהחליט על הירי בלחץ איראן - הוא מעכשיו מטרה מסומנת לסיכול. מי שהולך בדרכו של חמינאי ימצא את עצמו במהרה יחד איתו במעמקי הגיהינום עם כלל מסוכלי ציר הרשע. לא נחזור לכללי הירי של לפני ה-7 באוקטובר ונגן על תושבי הצפון וכלל אזרחי מדינת ישראל במלוא העוצמה".

לסיום הבהיר כי "רה"מ בנימין נתניהו ואני הנחנו את צה"ל לפעול בעוצמה נגד החיזבאללה, תוך המשך ביצוע המטרה העיקרית: ריסוק והכרעת משטר הטרור האיראני וסיכול יכולותיו, במבצע שאגת הארי - כדי להסיר את האיומים מעל מדינת ישראל ולאפשר לאזרחי איראן להתקומם נגדו ולהפילו".

מוקדם יותר הלילה חיזבאללה שיגר שלוש רקטות לעבר ישראל - אחת יורטה ושתיים נפלו בשטחים פתוחים. ממד"א נמסר כי לא אותרו נפגעים.

בחיזבאללה קיבלו אחריות לירי כטב"מים ורקטות לעבר שטח ישראל, וטענו כי הירי כוון לעבר אתר צבאי מדרום לחיפה, בעקבות חיסול המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, ובתגובה לתקיפות הישראליות.

מקורות אמריקנים הגיבו לערוץ MTV הלבנוני על כניסת חיזבאללה למערכה ושיגור הטילים לעבר ישראל ואמרו, "שערי הגהנום נפתחו".

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר הלילה כי "לא משנה מי הגורם שעומד מאחורי ירי הרקטות מדרום לבנון, מדובר בפעולה לא אחראית ומפוקפקת שמעמידה את ביטחון לבנון בסכנה ונותנת לישראל תירוצים להמשיך את התקיפות נגד לבנון. אנחנו לא נאפשר לגרור את המדינה להרפתקאות חדשות, ננקוט את כל הצעדים הנדרשים כדי לעצור את המבצעים וכדי להגן על הלבנונים".

הרמטכ"ל אייל זמיר ערך הערכת מצב עם פורום המטה הכללי לאחר שיגור הרקטות ותקיפת צה"ל בתגובה. זמיר אמר, "פתחנו במערכה התקפית נגד חיזבאללה. צריך להיערך למספר רב של ימי לחימה. צריך היערכות הגנתית חזקה וגלי תקיפה תוך ניצול הזדמנויות".