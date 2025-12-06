משרד הבריאות הודיע הערב (מוצאי שבת) כי עונת השפעת החלה מוקדם מהרגיל בישראל ובמדינות נוספות, וניכר כי קצב התחלואה מצוי בעלייה תלולה.

על פי נתונים שנאספו בעולם, צפויה עונה קשה עם שיעור תחלואה גבוה במיוחד.

בעקבות זאת תיערך מחר (ראשון) ישיבת צוות טיפול במגפות (צט"מ), שבה ידונו המומחים בנתונים ובגיבוש המלצות לצמצום התחלואה החריגה.

המשרד מדגיש כי אף שהחיסון נגד שפעת אינו מונע באופן מוחלט את ההידבקות בנגיף, הוא מסייע להקלת חומרת המחלה במרבית המקרים, ומפחית באופן משמעותי את הסיכון לתחלואה קשה ואף לתמותה.

משרד הבריאות שב וקורא לציבור הרחב להתחסן נגד השפעת. החיסון מומלץ ובטוח לכלל האוכלוסייה מגיל שישה חודשים ומעלה, והוא ניתן ללא תשלום בכלל קופות החולים.

הודעת המשרד נחתמה בקריאה ברורה: "החיסון זמין - וההגנה מתחילה בחיסון".