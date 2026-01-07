משרד הבריאות עדכן כי תינוק בריא כבן חודשיים, תושב צפון הארץ, נפטר לאחר שנדבק במחלת השפעת.

על פי הודעת המשרד, מדובר במקרה השישי מתחילת העונה בו נפטר ילד משפעת.

למרות שבגיל זה לא ניתן להתחסן, במשרד מדגישים כי התחסנות הסובבים את התינוק - הורים, מטפלים ובני משפחה - מעניקה הגנה מסוימת, ועל כן קיימת חשיבות גבוהה להתחסנות כלל האוכלוסייה.

עוד נמסר מהמשרד כי החיסון נגד שפעת אינו מונע לחלוטין את התחלואה, אך ברוב המקרים מפחית את חומרת המחלה. החיסון זמין ללא תשלום בקופות החולים.

בשל עקרון הזהירות המונעת, ממליץ משרד הבריאות לאוכלוסיות בסיכון לשקול עטיית מסכות במקומות סגורים ובהתקהלויות.

כמו כן, קיימת המלצה לעטיית מסכות לצוותים רפואיים ולמבקרים בבתי אבות ובמוסדות גריאטריים.