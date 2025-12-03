לרגל יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה של משרד המורשת, שיתף סמל א', לוחם שנפצע במהלך מלחמת חרבות ברזל, את סיפורו האישי בשיחה עם ערוץ 7.

סמל א', נהג האמר, לחם כחמישה חודשים ברצועת עזה, עד שנפצע במהלך היתקלות עם מחבלים.

לדבריו, באחת המשימות נשלח עם הצוות להעברת לוחמים למגנן, אך בדרך חזור נפל למארב מתוכנן של מחבלים: "שמו שני מטענים בצדי הדרך ופיצצו את זה לידינו. מהר בלמתי והתחלתי לנסוע לאחור - ואז התפוצץ המטען השני, וגם ירו עלינו RPG".

הכוח פתח באש, ובמהלך הקרב נפצע סמל א' בכתף ימין משני כדורים. "נשארנו שלושה לוחמים לבד, והחלטנו לחזור אחורה למבנה ותפסנו חיפויים", סיפר. "לא הצלחתי להשתמש בנשק בגלל הפציעה, אבל ניסיתי לתצפת והחזקתי את עצמי עד שהגיע הפינוי". לדבריו, הפינוי בוצע לאחר כ-15-20 דקות, ובמהלכו הועבר לטיפול רפואי ראשוני ובהמשך לבית החולים בילינסון.

בהתייחסו לתקופת השיקום אמר, "זה משהו שאף הכשרה לא מכינה אותך אליו. אתה עובר מלהיות לוחם שמסוגל לעשות הכל לבד - לאדם שצריך לבקש עזרה, אפילו להרים משקולת או ללבוש חולצה". הוא ציין את הקושי הפיזי והנפשי, ואת ההכרה ההדרגתית במגבלות שלא תמיד נראות לעין.

עם זאת, סמל א' הדגיש את התמיכה הרבה שקיבל: "הצוות עטף אותי, כמו משפחה". הוא סיפר כי בבית הלוחם הכיר פצועים נוספים, "אנחנו משפחה אחת".

על אף הפציעה, סמל א' נמצא כעת בתהליך חזרה ליחידה: "אני בתהליך חזרה ליחידה, כרגע החזירו אותי ליחידה, לעזור בזמן השיקום, ובעזרת השם עוד איזה חודש חודשיים אני יכול לחזור ללחימה".

לסיום הדגיש: "זו תחושת חובה שיש לי. גם הצוות, אני רוצה כבר לחזור אליהם, אני מרגיש שזו חובה ללכת ולחזור להילחם, גם בשביל הצוות, וגם עדיין התחושה הזאת שיש לי עוד מה לתת".