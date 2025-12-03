שדרוג כביש 446 דוברות

תושבי מערב בנימין התבשרו השבוע כי העבודות להרחבת כביש 446 נכנסו לשלב מתקדם, והחל מהשבוע נהנים משתמשי הדרך משני נתיבים לכל כיוון, במקום נתיב אחד שהיה קיים עד כה וגרם לעומסי תנועה כבדים.

מדובר בהתקדמות משמעותית בפרויקט רחב היקף שמובילה המועצה האזורית בנימין לשדרוג הכביש, שנחשב לאחד הצירים המרכזיים והעמוסים באזור.

במקביל, נמשכות העבודות להכשרת נתיב נוסף לתחבורה ציבורית, והשלמת הפרויקט כולו צפויה עד סוף שנת 2026.

שדרוגו של כביש 446 הוא חלק ממהלך כולל לשיפור תשתיות התחבורה ברחבי בנימין, הכולל פרויקטים נוספים בשלבי תכנון וביצוע.

לדברי ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, מדובר ב"בשורה של ממש לתושבי מערב בנימין", אשר תשפר את איכות החיים ותחושת הבטיחות של התושבים.

גנץ הוסיף, "אנו נמצאים בתנופת פיתוח חסרת תקדים ונמשיך להסתער קדימה ולעבוד קשה כדי להשלים את מהפכת התחבורה בכל רחבי בנימין".

הוא הודה לשרת התחבורה מירי רגב, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולסמנכ"ל חברת נתיבי ישראל גדי מארק על שותפותם בקידום הפרויקט.