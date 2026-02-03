תוכנית הפיתוח הגדולה והיקרה ביותר בתולדות היישוב אדם (גבע בנימין), "אדם בתנופה", יוצאת היום (חמישי) לדרך.

מדובר בהסכם פיתוח כוללני בהיקף של כ-200 מיליון שקלים, ביוזמת משרד הבינוי והשיכון ובשיתוף המועצה האזורית בנימין. המהלך צפוי לשנות את פני היישוב בשנים הקרובות. במועצת בנימין ציינו כי הסכמים נוספים ביישובים אחרים כבר נמצאים בשלבי תכנון.

במסגרת ההסכם יוקמו כ-2,700 יחידות דיור חדשות, כחלק מהמשך מגמת הצמיחה של היישוב השוכן מזרחית לירושלים. כמו כן, מקודם פרויקט נוסף להקמת 3,000 יחידות דיור בין אדם לנווה יעקב, הנמצא בשלבי תכנון תב"ע.

בכדי לתת מענה לצמיחה הצפויה, מתוכננים שדרוגים נרחבים בתחום התחבורה: כיכר אדם תרומזר, ושדרות אדם יהפכו לכביש דו נתיבי-דו מסלולי, עם שביל אופניים וגינון, בעלות של כ-22 מיליון שקלים. מתחם הכניסה ליישוב ישודרג אף הוא, כולל מרכיבי ביטחון טכנולוגיים, דרכי ביטחון וגידור היקפי, בעלות של כ-9 מיליון שקלים.

בתחום הפנאי, יוקם מתחם ספורט ופנאי חדש בשטח של כעשרה דונמים עם מגרשי ספורט ומתקני כושר. בנוסף, יוקמו פארק אתגרי ראשון מסוגו בבנימין, פארק כלבים ושטח ציבורי מרכזי עם פינות ישיבה ומתקנים.

18 מיליון שקלים הוקצו לפיתוח תשתיות לקראת הקמת מוסדות חינוך חדשים - גנים ובתי ספר. בתחום התשתיות, הוקצו 19 מיליון שקלים להקמת מתקן וקו סניקה חדש למערכות המים והביוב, כחלק מהיערכות לגידול האוכלוסייה.

שותלים עץ במעמד צילום: דוברות

שר הבינוי והשיכון חיים כץ מסר, "ההסכם שיוצא היום לדרך מבטא את המדיניות שאני מוביל לחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון, באמצעות הרחבת היצע הדיור ופיתוח תשתיות איכותיות. זהו מהלך שמאפשר צמיחה תוך שמירה על איכות החיים והמרחב הקהילתי, לפיתוח מתמשך של היישוב בשנים הקרובות".

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הוסיף, "ההסכם הזה הוא הגשמת חזון ההתיישבות שאנו מובילים בבנימין והוכחה נוספת שהמדינה רואה בבנימין ובצמיחה הדמוגרפית שלה יעד אסטרטגי. התוכנית החדשה תאפשר לנו לבנות אלפי יחידות דיור, ובמקביל לשדרג באופן דרמטי את איכות החיים של התושבים. כל שקל מושקע בתכנון מדויק לטובת הקהילה. אנחנו כבר עובדים על הסכמים נוספים, וזוהי רק הסנונית הראשונה שמבשרת על השינוי הדרמטי בשטח".

עוד אמר, "אנו מודים לשר הבינוי והשיכון חיים כץ, לצוות משרדו ולמחוז ירושלים במשרד השיכון, על ההשקעה והשותפות בבניית העתיד של בנימין. נמשיך לעבוד ללא הרף ביחד עם הממשלה המצוינת הזו בשביל לשדרג ולפתח את כל יישובי המועצה".