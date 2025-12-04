ח"כ משה סעדה מהליכוד מתייחס בראיון לערוץ 7 לדרישת היועמ"שית מראש הממשלה להדיח את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. לדבריו, מדובר במהלך פוליטי שמטרתו לפגוע בקואליציה ולייצר משבר.

"היועצת היא שחקנית על מלא באופוזיציה. היא מנסה לעשות הכל כדי להכשיל את הקואליציה", אמר סעדה. "עכשיו הדבר הצעצוע החדש הוא הרצון לפסול את איתמר בן גביר מלשרת כשר בממשלה. אין תקדים לזה בעבר. משפטית אין שום בעיה בהתנהלות השר בן גביר. גלי, לא יהיה משבר, היחיד שיהיה לו משבר זו את, כי את הולכת להיחקר".

סעדה התייחס גם להתנהלות צמרת הפרקליטות וטען כי גורמים בכירים ממשיכים להגן על היועמ"שית והפצ"רית. "גיל לימון והיועמ"שית הם חלק מהחיפוי הזה". הוא קרא לבכירים לפרוש מפרקליטות המדינה. "תברחו משם כי כל הבכירים ייחקרו תחת אזהרה".

בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו מהנשיא, סעדה אמר כי ההליך אינו הולם ראש ממשלה, "ברור שמבחינה משפטית חנינה זה לעבריינים. ראש ממשלה לא זקוק לחנינה, הוא ראוי לצדק". הוא הוסיף כי "בכל דיון נחשף עוד טפח ועוד טפח במעשים הפליליים של המשטרה והפרקליטות".

סעדה ציין כי לו הדבר היה תלוי בו, נתניהו היה צריך להמשיך בניהול ההליך המשפטי. "אם ראש הממשלה היה שואל אותי הייתי מייעץ שינהל את התיק עד הסוף. התיק הזה כבר התרסק לרסיסים. נתניהו אמר לי, 'אם אני ממשיך במשפט זה יימשך עוד שלוש-ארבע שנים לפחות ואת המחיר ישלם הציבור'. לכן ראש הממשלה אומר 'אני שם את עצמי בצד, יותר חשוב למדינת ישראל'".

בהמשך התייחס סעדה גם לחוק הגיוס וציין כי הוא רחוק מאוד מאישור סופי. "החרדים לא תומכים וזה לא יכול לעבור בלעדיהם". הוא הגדיר את הטיוטה הנוכחית כ"תחילתה של דרך אבל לא מספקת" ומדגיש כי יש חובה להביא נוסח שלם ונכון יותר.