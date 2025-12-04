בבית הכנסת נווה שלום שבאיסטנבול נערך היום (חמישי) טקס ההכתרה הרשמי של הרב דוד צבי לתפקיד החכם באשי - הרב הראשי של טורקיה.

הרב צבי, בן 70, הוא החכם באשי הרביעי מאז קום הרפובליקה, והרב ה-34 בתפקיד מאז ימי האימפריה העות'מאנית.

הטקס נערך במעמד חברי בית הדין של טורקיה, רבני הקהילות וקהל רב. בין המשתתפים בלטו הרב יהודה אדוני, הרב יצחק פרץ, הרב יצחק אלאלוף, הרב נפתלי חליבה, הרב אלברט גרשון, הרב מנדל חיטריק - רב הקהילה האשכנזית ויו"ר איחוד הרבנים במדינות האיסלאם, והרב מנחם פרוש ממחלקת הכשרות.

הרב צבי משמש כרב קהילת בית ישראל באיסטנבול, ונבחר לתפקיד בחודש ספטמבר האחרון לאחר שהקהילה קיימה בחירות. הוא נבחר פה אחד, ללא מועמדים נוספים.

הרב צבי נולד למשפחה בעלת שורשים יהודיים עמוקים בטורקיה, והוא חבר באיחוד הרבנים במדינות האיסלאם. לאורך עשרות שנים פעל לחינוך יהודי, לשימור המנהגים המסורתיים של קהילת יהודי טורקיה ולחיזוק החיים הרוחניים. בעבר שימש כשוחט הקהילה, כחזן ונחשב לדמות מוערכת בקרב הציבור.

המינוי לתפקיד נקבע לתקופה של שבע שנים, עם אפשרות להארכה. בהנחה שלא יחולו שינויים, הרב צבי צפוי להנהיג את הקהילה היהודית בטורקיה עד שנת 2032.

הוא ממלא את מקומו של הרב יצחק חליבה זצ"ל, שנפטר בינואר האחרון בגיל 84, לאחר כהונה ארוכה כרב הראשי של טורקיה וחבר מועצת הנשיאות של איחוד הרבנים במדינות האיסלאם.