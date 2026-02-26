טורקו אבג'י, סטודנטית מוסלמית ילידת טורקיה הלומדת בישראל, סיפרה בפודקאסט East to West של המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון כי הוצא נגדה צו מעצר בטורקיה לאחר שהצהירה בסרטון ויראלי: "אני ציונית".

לדבריה, האמירה עוררה גל מתקפות, תיאוריות קונספירציה ואיומים, כולל הפצת פרטי משפחתה. אבג'י טוענת כי ארדואן משתמש בסוגיה הפלסטינית כדי להקצין את טורקיה ואף מזהירה מפני "לבנוניזציה" או הידרדרות למשטר איסלאמי קיצוני. כעת היא אינה יכולה לשוב לטורקיה ומתכננת לבקש מקלט מדיני בישראל.

המסר של אבג'י לעם הטורקי הוא להתמקד בתמיכה במדינתם שלהם ולהימנע מהידמות למזרח התיכון: "אני לא רוצה שהם יתמכו בישראל או בפלסטין. אני רק רוצה שהם יתמכו במדינה שלהם, ואני רוצה שנהיה חלק מאירופה ולא חלק מהמזרח התיכון". היא מזהירה כי אם הנתיב הנוכחי יימשך, "אנחנו באמת נהפוך למשטר האסלאמי החדש של איראן".

אמש דווח כי צעירה ישראלית, חיילת משוחררת ממוצא טורקי, נעצרה בטורקיה בשבוע שעבר ושהתה במעצר בית לאחר שנעצרה על ידי הרשויות בשל עבירה של "שירות בצבא זר".

הצעירה, שהגיעה למדינה לביקור אצל הוריה, הוחזקה במעצר ימים רבים לאחר שארגונים אסלאמיסטיים טורקיים חשפו את פרטיה האישיים והגישו פנייה לרשויות בבקשה למנוע ממנה לעזוב את המדינה.

לאחר מעצרה הוחלט לשחררה למעצר בית. שר החוץ גדעון סער נחלץ לפעול מיידית, תוך שהוא פועל במקביל להשגת סיוע מהממשל האמריקני. שני הגורמים יחד גייסו את הכוחות הנדרשים לשחרור הצעירה.

לאחר מאמצים אינטנסיביים, הצעירה שוחררה במבצע חשאי ודרמטי והועלתה לטיסה בחזרה לישראל דרך מדינה שלישית תוך שהיא מאובטחת על ידי נציגים ישראלים.