ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, משוחח עם ערוץ 7 מאתר שילה הקדומה לקראת הגעתה הצפויה מחר (שישי) של משלחת בינלאומית עם למעלה מאלף מנהיגים נוצרים מרחבי העולם לבקר באתר.

"מדובר במשלחת הגדולה ביותר של משפיעים שהגיעה לכאן. הם מגיעים כדי לומר - אנחנו מכירים בזכות ההיסטורית שלכם, באנו לחזק את בנימין בפרט ויהודה ושומרון בכלל. זו אבן דרך משמעותית והיסטורית להסברה", אומר גנץ.

לדבריו, מראה העיניים בשילוב עם ההבנה הבסיסית של הזכות על הארץ, עושים את שלהם. "ראיתי הרבה מאוד פעמים שכשמדינת ישראל מנסה להשתמש בטיעונים אסטרטגיים או ביטחוניים, אפשר לתת להם מענה כזה או אחר. לדבר אחד אין תחליף - כשאנחנו מסבירים לאנשים למה אנחנו פה. זה הטיעון הכי חזק כשהעולם רואה את זה ומבין מה אנחנו עושים כאן".

גנץ מדגיש כי "העולם הנוצרי בארצות הברית הוא כוח אדיר והתמיכה שלהם בישראל מאפשרת לנו המון דברים - להילחם, לקבל תחמושת, לבנות ולהתפתח. וזה לא קורה רק בארה"ב. יש לנו מכנה משותף שאפשר לדבר עליו בכל העולם, על זכותנו ההיסטורית מול אויב שרוצה לזרוק אותנו מכאן. יש מאות מיליונים בעולם שמבינים את ההקשר ההיסטורי ועלינו לנצל את זה לחיזוק המדינה וההתיישבות ביהודה ושומרון".

הוא קורא להציב את יהודה ושומרון בראש ההסברה הישראלית. "מדינת ישראל, בהרבה מאוד מובנים, נהגה להחביא את יהודה ושומרון. בשנים האחרונות יש שינוי גדול ביחס מצד כל שרי הממשלה. אני חושב שביום שמדינת ישראל תגיד שיהודה ושומרון זו הגאווה והשליחות שלנו ותשים את המסר הזה בראש החץ של ההסברה, נקבל הרבה יותר הכרה ונהיה חזקים יותר כמדינה".