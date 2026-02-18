גנץ תקף את נרטיב האלימות דוברות בנימין

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, הופיע בכנס השנתי של ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים בארה"ב שנערך בירושלים.

בדבריו בפאנל שעסק בעתיד יהודה ושומרון, קרא גנץ ליצירת סדר יום חדש באזור והדגיש כי הסטטוס קוו הנוכחי אינו יכול להימשך.

במהלך הדיון הוא התייחס לשיח הבינלאומי בנושא "אלימות מתנחלים" וטען כי התמונה המוצגת בתקשורת אינה משקפת את המציאות.

הוא הציג כדוגמה אירוע מהיממה האחרונה בדרום הר חברון: "יצאו השבוע פרסומים באתרי תקשורת רבים על כך שדיר כבשים ערבי ליד סמוע בדרום הר חברון נשרף וש-50 כבשים נהרגו. נרמז בבוטות שיש חשד לכך שמדובר בישראלים ששרפו את הדיר. הפלסטינים כמובן קידמו את הנושא בכל הכוח".

הוא הוסיף: "שעה מאוחר יותר המשטרה הוציאה הבהרה חד משמעית שמדובר בכשל חשמלי שגרם לשריפה. ברור לכם שבעולם ימשיכו להפיץ את הנרטיב שמתנחלים אלימים שרפו כבשים למוות, למרות שאין בין זה לבין האמת דבר".

גנץ תקף בדבריו את מודל הרשות הפלסטינית, אותו כינה "מבנה מושחת המעודד טרור", וציין כי אי-קיום בחירות מאז 2006 מוכיח שמדובר בתשתית חסרת יציבות. "אנחנו רוצים לאפשר לערבים יציבות בתוך הערים שלהם - לבחור ולהיבחר, לנהל חיים אזרחיים רגילים. אבל זה לא יכול לבוא על חשבון ביטחון מדינת ישראל".

לדבריו, לקחי השבעה באוקטובר מחייבים מודל חדש המבוסס על אחריות ביטחונית ישראלית מלאה, לצד ניהול אזרחי מקומי ופיתוח כלכלי, תוך דחיית הרעיון של מדינה פלסטינית. "האירועים הוכיחו שביטחון הוא תנאי יסוד לכל דו-קיום. לא נחזור על טעויות של יצירת ואקום ביטחוני במרחב ששולט על מרכז הארץ".