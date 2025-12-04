הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מינה את האלוף במילואים רוני נומה לעמוד בראש צוות תחקור ייעודי שיבחן את מסמך "חומת יריחו" - שעסק בתוכנית ההונאה של חמאס טרם מתקפת 7 באוקטובר, ושעד כה לא נבדק.

הצוות יכלול קצינים בכירים נוספים במילואים ויגיש את מסקנותיו בהקדם.

במקביל, הציג הערב הרמטכ"ל לפורום המטה הכללי את סיכומו לדו"ח צוות המומחים לבחינת איכות התחקירים בצה"ל, בראשות אלוף (מיל') סמי תורג'מן.

הסיכום כולל את התובנות המרכזיות שעלו מן הדו"ח ואת לקחי הרמטכ"ל עצמו, תוך הצגת כיווני פעולה מעשיים להטמעה כחלק בלתי נפרד מתוכנית העבודה של צה"ל בשנים הקרובות.

במטרה להבטיח יישום שיטתי של המסקנות, הורה הרמטכ"ל על הקמת צוות היגוי לבקרה והטמעה בראשות סגן הרמטכ"ל. הצוות יהיה אחראי על סנכרון כלל התהליכים הנגזרים מהדו"ח ועל שילובם בתוכניות המבצעיות והארגוניות של צה"ל.

כחלק מהמהלך, ייערך בקרוב יום עיון ייעודי לפורום המטה הכללי להצגת עמדות האלופים והתוכנית ליישום הלקחים. בנוסף, יוצגו הממצאים גם בפורום הספ"כ של צה"ל.

בין כיווני הפעולה שסימן הרמטכ"ל בסיכומו: מלחמה בהפתעה כמצפן למוכנות המבצעית של צה"ל, מיסוד נורמות כשירות וכוננות בתרבות הארגונית, חיזוק תחום המודיעין והסדרת תהליכי העבודה באמ"ן, חיזוק התמרון היבשתי כבסיס להכרעה וחיזוק מקצוע הקצונה בדגש על הכשרה, ידע וכשירות.

הרמטכ"ל אמר: "אנחנו מתקדמים לשלב הבא בנושא התחקירים של השבעה באוקטובר והוא שלב הטמעת הלקחים בתוכנית העבודה של צה"ל ומימושם. מחובתנו להישיר מבט לכישלון ולהפיק ממנו כל שניתן על מנת לוודא שהוא לא יחזור, שלמדנו כל מה שניתן ללמוד על מנת לשפר את כושרו של צה"ל. אני מאמין שתהליך זה ילווה את צה"ל שנים קדימה, ועלינו לוודא כי הוא מוטמע היטב בכל מרכיבי המערכת".