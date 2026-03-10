הרס בגבעת "שירת ציון" ללא קרדיט

כוחות גדולים של מג"ב והמנהל האזרחי פעלו אמש (שני) בגבעת "שירת ציון", צפונית לקדומים, והרסו את המבנים במקום. הפעולה התבצעה יממה בלבד לאחר שמשפחת מלכיאל עברה להתגורר באחד המבנים שבגבעה.

לדברי התושבים, הכוחות הגיעו למקום במהלך הלילה והורו למשפחה לעזוב את הבית בתוך זמן קצר. לאחר פינוי בני הבית החלו הכלים הכבדים בהריסת המבנים, על פי הוראת מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט.

לטענת התושבים, למרות שנמסר להם כי תינתן אפשרות להוציא את הציוד האישי מהבית, ההריסה בוצעה במהירות והמבנה נהרס יחד עם תכולתו. לדבריהם, בין היתר נהרסו רהיטים, בגדים וציוד ביתי שנותרו בתוך המבנה.

התושבים סיפרו כי, "התעוררנו לקול דפיקות חזקות בדלת, שוטרים בפתח הבית, הורו לנו לעזוב את הבית תוך דקות ספורות, ושברו את הבית לחתיכות".

"זה הזוי שבזמן מלחמה, ולאחר שהתפרסם על הפסקת פעילויות התקפיות בכפרים ביהודה ושומרון, מופנים כוחות הביטחון לעסוק בהרס בתי משפחות בנקודות חזית", הוסיפו התושבים. "מרגיש שמישהו בצמרת הביטחונית לא יודע לכוון נכון את הנשק, ולדייק את המטרה, אנחנו לא האויב".

משפחת מלכיאל, שעברה להתגורר השבוע בגבעה, מסרה בעקבות ההריסה כי "אנחנו עברנו לכאן, להתגורר בתנאים מאתגרים על מנת לחזק את ההתיישבות החלוצית במקום, אנחנו לא מוכנים לקבל את הרדיפה כלפי ההתיישבות, נמשיך ליישב את הארץ ולא נתייאש. הרכבת לגאולת הארץ יצאה לדרך, מי שרוצה מוזמן לעלות, והיא תגיע לייעדה גם אם ינסו לתקוע לה מקלות בגלגלים, בשירת ציון עוד יהיה ישוב גדול ומשגשג בעזרת ה".

גבעת "שירת ציון" הוקמה לפני כארבעה חודשים באזור שמצפון לקדומים. המקום נקרא על שמה של סגן שיר חג'אג' שנרצחה בפיגוע בארמון הנציב בשנת 2018.