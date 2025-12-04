אסיפת איגוד השידור האירופי (EBU) הכריעה היום (חמישי) כי ישראל תשתתף בתחרות האירוויזיון הקרובה, שתיערך בחודש מאי בווינה.

ההחלטה התקבלה לאחר דיון סוער שכלל הצבעה על שינויים בתקנון התחרות - שינויים שמנעו הצבעה נוספת על הרחקת ישראל. בעקבות ההחלטה, הולנד, ספרד, אירלנד וסלובניה הודיעו על פרישה רשמית מהתחרות השנה.

במהלך הדיון הביעו מספר מדינות, בהן ספרד, טורקיה, סלובניה ובלגיה, התנגדות להשתתפות ישראל. מנגד, שוודיה ובריטניה קראו להשאיר את הפוליטיקה מחוץ לאירוויזיון.

בריטניה אף הדגישה את הצורך לוודא שישראל שומרת על הפרדה בין תאגיד השידור לבין מדיניות ממשלתית. אוקראינה, מנגד, התנגדה להדחה וטענה כי אין מקום להשוואה למקרה רוסיה.

בדיון השתתפו מנכ"ל תאגיד השידור הישראלי "כאן", גולן יוכפז, ונציגת התאגיד באיגוד השידור האירופי, עו"ד איילה מזרחי.

לצד הולנד, גם אירלנד, איסלנד, ספרד וסלובניה הביעו תמיכה בהרחקת ישראל ואף איימו לפרוש מהתחרות.

לפי השינויים שאושרו, שופטי המדינות יקבלו השפעה מוגברת בשלב חצאי הגמר, והצבעת הקהל תוגבל לעד 10 הצבעות בלבד - במקום 20 עד כה.

כמו כן, תיאסר הצבעה חריגה למדינה אחת, והצבעות שיחרגו מהקריטריונים ייפסלו, צעד שככל הנראה נועד למנוע ניקוד גבוה לישראל.