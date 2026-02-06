ועדת הבחירה המקצועית של תאגיד השידור הישראלי "כאן" סיימה את עבודתה ובחרה את השיר שייצג את ישראל באירוויזיון 2026.

את השיר שנבחר יבצע נועם בתן, והוא נכתב והולחן על ידי יובל רפאל - נציגת ישראל לאירוויזיון 2025 - יחד עם נדב אהרוני וצליל קליפי. השיר משלב שלוש שפות: עברית, צרפתית ואנגלית.

בראש ועדת הבחירה עמד ברק איצקוביץ', מנהל תחנות המוזיקה של "כאן", ולצידו פעל צוות מקצועי שכלל עורכי מוזיקה בכירים, נציגי חטיבת הטלוויזיה של התאגיד ונציג מטעם "קשת" - מפיקת תוכנית הכישרונות "הכוכב הבא לאירוויזיון".

כחלק מהמאמץ להבטיח הליך בחירה שקוף ומקצועי, ליוו את הדיונים גם נציגת ציבור ומומחה חיצוני מעולם המוזיקה, ששימשו כמשקיפים. הוועדה בחנה כ-200 שירים שהוגשו השנה.

עבור יובל רפאל מדובר בהישג כפול, שכן זו הפעם השנייה ששיר מפרי עטה נבחר לייצג את ישראל בתחרות.

השיר שנבחר ייחשף רשמית במשדר חגיגי שישודר ב"כאן 11" בתאריך 5 במרץ אחרי שיאושר סופית על ידי איגוד השידור האירופי (EBU).