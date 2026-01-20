נעם בתן לאחר ההכרזה קשת 12

נועם בתן הוא הנציג הישראלי לאירוויזיון 2026 שייערך בווינה בחודש מאי, אחרי שניצח הערב בגמר תוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון" בקשת 12.

בתן יופיע בחצי הגמר הראשון של התחרות שייערך ב-12 במאי ויעלה לשיר בחציו השני של המשדר. בחצי הגמר הראשון תפגוש ישראל את גאורגיה, פורטוגל, קרואטיה, שוודיה, פינלנד, מולדובה, יוון, מונטנגרו, אסטוניה, סן מרינו, פולין, בלגיה, ליטא וסרביה.

בתן, בן 27, מרמת השרון, נולד למשפחת עולים מצרפת וגדל ברעננה. הוא זמר ויוצר, דובר צרפתית, שהחל את דרכו המוזיקלית לפני כ-8 שנים. מאז הוציא אלבומים וסינגלים, שכבשו את המצעדים ברדיו וזכו להצלחה גדולה גם בפלטפורמות הסטרימינג.

בתגובה ראשונה לזכייה אמר הזמר "אני כל כך מתרגש, איזו זכות אדירה לייצג את המדינה ולהיות הקול של העם שלנו בבמה הענקית הזו. תודה על האמון והאהבה שלכם, תודה שבחרתם בי. מבטיח לתת את כל כולי באירוויזיון הקרוב באוסטריה".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הגיב "ברכות לנועם בתן, מצפים לראות אותך באירוויזיון, מייצג את המדינה בגאווה ומביא את הרוח הישראלית לקדמת הבמה. אירופה, ישראל באה לנצח".

בשנה האחרונה, בצל המלחמה בעזה, נשמעו קריאות רבות נגד השתתפות ישראל בתחרות ומספר מדינות אף פרשו ממנה בשל כך: אירלנד, ספרד, הולנד, איסלנד וסלובניה.

איגוד השידור האירופי קבע כי ישראל תוכל להשתתף בתחרות אך שינה את חוקי ההצבעה: פחות הצבעות לכל צופה, החזרת שקלול ניקוד השופטים גם לחצי הגמר ואיסור על קמפיינים לקידום השירים המתחרים במימון ממשלתי.