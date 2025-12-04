השב"כ ערך בשנה האחרונה שתי שיחות אזהרה עם פעיל הימין מרדכי דוד, כך דווח היום (חמישי) ב"הארץ".

לדברי מקורות המעורים בפרטים, דוד ופעילים נוספים בקבוצה המזוהה עמו נמצאים תחת מעקב השירות בשל חשש מפני הידרדרות לפעולות אלימות.

דוד ציין כי מדובר באנשי שב"כ שהזהירו אותו כי אם פעילותו תחרוג לקו אלים - הוא עלול להיעצר. "אמרתי להם שאני אולי מעצבן אבל אני לא מרים ידיים ולא אלים", אמר ל"הארץ". עוד הוסיף: "נכון, אני חוסם אנשים, אבל זה לא אמור להיכנס למגרש של שב"כ".

לטענתו, שיחה אחת התקיימה לפני כחצי שנה. "זה מלחיץ", אמר, "לשב"כ יש יכולת לעצור אותך גם בלי ראיות. אצלנו זה רק עצבים ומחאה, לא דקירות".

עוד דווח כי שיחות אזהרה דומות התקיימו גם עם פעילים נוספים בקבוצה של דוד, אשר נטלו חלק בחסימות נגד מפגינים המתנגדים לממשלה.