פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התייחס במהלך פודקאסט 'הזירה' לעמדתו של השר אופיר סופר מהציונות הדתית בנוגע לחוק הגיוס, והבחין בין ביקורת עניינית לבין מניעים פוליטיים.

כהן דחה את הטענות כי סופר מבקש שריון אצל נפתלי בנט: "זה האדם האחרון שאפשר לומר ולטעון נגדו שהשיקולים שלו הם שיקולים פוליטיים".

לדבריו, "אפשר לתמוך בחוק, ואני תומך בחוק ואני חושב שלצערי החוק הזה לא יעבור בקדנציה הזו, ואם הוא יעבור - ייפסל בבג"ץ".

כהן הוסיף כי "אני יכול לחלוק עליו, אני יכול לחשוב שהוא טועה, אבל אני יודע שהכוונות שלו מבחינתו הן כוונות מאוד טובות, כוונות של רצון ושינוי".

כהן סיפר כי בעקבות דברי ההגנה שהשמיע כלפי סופר, פנו אליו חברי כנסת שביקשו 'גם פרגון'. "זה בדיוק ההבדל", אמר כהן לאחר מחברי הכנסת. "אצלך אני חושב שהרצון לקבל קרדיט, הרצון לקבל כאן הון פוליטי, זה מה שמניע אותך. אצל אופיר סופר, יכול להיות שמה שהוא עושה עכשיו קובר אותו מבחינה פוליטית".

כהן התייחס גם לסגנון ההתבטאות של סופר ביחס לציבור החרדי, וציין כי היא נובעת ממקום ראוי: "לרגע הוא לא מדבר איתך עם כל הפופוליזם של לשלול את זכות ההצבעה. הוא מדבר מתוך מקום של אהבה לחרדים, מתוך מקום של רצון לשינוי".

את דבריו סיכם בקריאה לציבור החרדי: "אני אומר עוד פעם לחבריי החרדים, תרגעו. מותר לבן אדם, גם אם הוא מהציונות הדתית, לחשוב אחרת מכם - ויש לו מאחוריו ציבור גדול שחושב כמוהו".