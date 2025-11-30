עורך הדין יורם שפטל מתייחס בראיון לערוץ 7 בחריפות להחלטתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה יצחק הרצוג, ומגדיר אותה כטעות אסטרטגית.

לדבריו, "ראש הממשלה עשה טעות בכך שהוא פנה באופן אישי. על פי חוק-יסוד הנשיא הוא לא חייב לפנות אישית, אלא כל בן משפחה מקרבה ראשונה יכול היה לפנות. לדעתי אשתו הייתה יכולה לפנות, והנימוקים הם אותם נימוקים שנתניהו מציין, כמו גם המכתב הארוך של נימוקי הבקשה, שאותו כתבו בשמו עורכי הדין שלו".

שפטל מציין כי אין כל דרישה בחוק להודאה או חרטה מצד המבקש חנינה, "אין לזה זכר", הוא אומר ועם זאת מוסיף כי "מאחר ומרבית הציבור אינו ער לנוסחים המדויקים של חוק יסוד הנשיא, ומאחר וב-99.9999 אחוז מהמקרים מדובר בחנינה אחרי הרשעה או בחנינה שבה המבקש מודה בכך שהוא חטא, אז חלקים גדולים של הציבור יפרשו שלא בצדק שנתניהו מודה שהוא חטא והוא מבקש רחמים מהנשיא".

"מראית העין תהיה לעולם", קובע שפטל. מראית העין זו תהיה שאם נתניהו ביקש חנינה הרי שהמשמעות היא שהוא הודה בביצוע מעשים בניגוד לחוק.

בדבריו מוסיף שפטל ומבהיר כי לא רק הודאה אינה כלולה בחוק הנשיא, אלא גם חרטה על המעשים שלכאורה נעשו, גם היא אינה חלק מחויב המציאות בבקשת חנינה מהנשיא. "אין זכר לא להודות, לא להביע חרטה, שום דבר, אבל עדיין זה הרושם שיתקבל בחלק רב מאוד מהציבור, וזה לא טוב ולכן עדיף היה שאשתו תגיש את הבקשה בדיוק עם אותם הנימוקים שעורכי הדין שלו נימקו והוא עצמו נימק במכתב קצרצר לנשיא".

על הסיכויים שאכן הבקשה תתקבל, הוא אומר כי עוד לפני שנשיא המדינה הוא נשיא המדינה "הוא קודם כל נשיא קפלן ויו"ר הפושעים לנזק הידועים כ'האחים לנשק' למרבה החרפה. הוא הראש והמלך שלהם עוד לפני כן והם ירעישו עולמות עד אין קץ ולכן אני חושב שהסיכוי הוא קלוש, אלא אם כן יופעל לחץ מאסיבי ופומבי עליו מצד דונלד טראמפ". שפטל מדגיש בדבריו כי בעיניו כלל לא לגיטימי שנשיא אמריקאי יתערב באירוע שכזה, אך זו לטעמו הדרך.

"צריך להבדיל בין הרצוי למצוי. המצוי הוא שללא לחץ מאסיבי של נשיא ארה"ב ספק מאוד עם הרצוג ייעתר לחנינה, אלא אם כן נתניהו יאמץ את התנאים של קפלן, כלומר שהוא יודה שהוא חטא, שיתחייב לפרוש בתום הכהונה הנוכחית ולא להתמודד יותר לראשות הממשלה. בתנאים האלה בהחלט, כי כל מטרתו של כתב האישום הזה, המושחת ביותר שהוגש במדינת ישראל, היא אחת, להפסיק את כהונתו כראש ממשלה. לכן הם לא היססו לבצע מאות פשעים במהלך החקירה, כי כמו שאמר המפכ"ל המושחת בתולדות המדינה, 'היינו בטוחים שיוגש כתב אישום והוא ייאלץ לפרוש ואז לא יהיה משפט'".

"מציאות כזו של כניעה לתכתיב מגישי כתב האישום, לא תעלה על הדעת אצל איש", אומר שפטל ומעיר כי ממכתבו של ראש הממשלה עולה שהסיבה לבקשת החנינה היא הרצון שיתאפשר לו לנהל את ענייני המדינה ללא הפרעה "כלומר שאין שום כוונה בשום נסיבות שלא להתמודד יותר לראשות הממשלה בתמורה לחנינה".

באשר לוויתור אפשרי מצד נתניהו על הרפורמה המשפטית בתמורה לחנינה, קובע שפטל נחרצות: "אני נותן את ראשי על כך שנתניהו במסגרת החנינה לא יתחייב לא לפעול בעתיד לקבלת הרפורמה במערכת המשפט הרקובה שלנו. זה לא עומד על הפרק. אני בטוח בזה במאה אחוזים כמו שהייתי בטוח שהוא לא יילך לעסקת טיעון גם כשכולם חשבו שהוא יילך על עסקה. לא יהיה שום ויתור על הרפורמה המשפטית תמורת חנינה. לא יקום ולא יהיה. טובת המדינה כל הזמן לנגד עיניו של נתניהו ולא טובתו האישית. הוא לא יילך לעסקה למען טובתו האישית תמורת ויתור על הדבר הנחוץ ביותר במדינה, רפורמה מרחיקת לכת הרבה יותר מזו שהתכוונו לעשות אותה".

הוא מגדיר סוג כזה של עסקה, רפורמה תמורת חנינה, כעסקה מושחתת, ומאחר ונתניהו אינו מושחת אין סיכוי שהוא יסכים לה.

הוא מסכם באמירה חדה: "לפני חצי שנה כולם דיברו על זה שהולכים להוציא את נתניהו לנבצרות ואני אמרתי שאין שום סיכוי שזה יקרה כי יכלו הדיקטטורים של בג"ץ למנוע ממנו להרכיב ממשלה בגלל שיש נגדו כתב אישום, אבל הם לא עשו את זה, כי יש דברים שגם דיקטטורים לא מעזים לעשות. שום דיקטטור לא היה מוציא את נתניהו לנבצרות, כפי שאמרתי. כפי שזה לא היה, גם זה לא יהיה".