ראש המוסד הבא רומן גופמן ששירת כמפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה (מל"י) בבסיס צאלים בזמן מתקפת 7 באוקטובר, תועד מסתער ונלחם במרצחי החמאס.

בתיעוד ממצלמות האבטחה שהובא בחדשות 13, נראה גופמן יורה לעבר המחבלים ופוגע בהם בצומת שער הנגב, בזמן שהוא מסתער. בהמשך, הוא נפגע מאש ונפצע, ופונה לבית החולים ברזילי שבאשקלון.

גופמן חולץ באותו יום נורא על ידי משה ויצמן, חובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. "הוא היה עם פציעת ירי וסיפר לי ששמו רומן והוא מפקד בסיס צאלים", סיפר החובש, "דאגתי שישאר בהכרה במהלך הפינוי. לא יצא לי לפגוש או לשוחח איתו מאז ב-7 באוקטובר בעקבות הפציעה והשיקום שלי. מאחל לו בהצלחה בתפקיד החדש".

"הוא היה עם פציעת ירי וסיפר לי ששמו רומן והוא מפקד בסיס צאלים. הוא תקשר איתי כל הדרך, ודאגתי שישאר בהכרה במהלך הפינוי", מספר משה. "מאחר ונהגתי באמבולנס, ניסיתי ליצור קשר דרך איחוד הצלה עם חובש שיוכל ללוות את הפינוי. אלי הצטרף החובש אלישיב מזרחי, שפגש אותי בדרך חזרה מבית החולים ברזילי לאחר שפינה לשם פצועים ברכבו הפרטי".