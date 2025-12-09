יואל מרש"ק, מבכירי התנועה הקיבוצית ואיש שטח ותיק בתחומי ההתיישבות והביטחון, שיבח את מינויו הצפוי של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בראיון לערוץ 7, תיאר את גופמן כ"איש נדיר עם יכולות וראייה אסטרטגית בלתי רגילה".

מרש"ק התייחס לקריסת מערך ההגנה באירועי 7 באוקטובר ואמר: "הגדר הוכחה ככזו שגרמה לתחושה כוזבת של ביטחון, האמצעים הטכנולוגיים כמעט לא עבדו ומערכת שלמה קרסה. היה צורך לשנות את כל תפיסת הביטחון, להחליף את תפיסת הגדר בתפיסת ההגנה המרחבית".

הוא הסביר את משמעות המונח תפיסת הגנה מרחבית: "לגבי הגבול המזרחי, מתברר שבכל מקום שבו אין תושבים אזרחים יהודים, השטח לא יהיה בידינו והוא צפוי לסכנה כל הזמן. רק תפיסת השטח המרחבית תמנע זאת וזה יכול להיות בדרכים שונות, על ידי חקלאות, חוות, הקמת ישובים, תפיסת השטח שעל הירדן דרך תפיסת המוצבים הנטושים על קו המים, במדרשות, ישיבות, בוגרי צבא שמוכנים להקים מחנות זמניים, בכל מקום שבו אתה נוכח זה מבטיח את הביטחון. קבוצה יהודית עם נשק היא שיכולה להבטיח את הביטחון".

לדבריו, גופמן הבין את הקשר הישיר בין ביטחון להתיישבות, "גופמן היה הראשון שהבין את התפקיד העצום של ההתיישבות. הוא לקח את הדגם של מה שהיה ברצועת עזה, ראה איך תושבים בעוטף הצילו את קרית גת ותל אביב ומנעו נהירה לכיוון ירושלים והשליך את זה לגבול המזרחי".

"נפגשנו אתו, והוא נתן תשומת לב, ראיה ונכונות לקבל את הגישה שלפיה במקום שבו תהיה נוכחות יהודית שם ימנע כל בלאגן שעלול להגיע מהגבול המזרחי. כבר הייתה התארגנות של אלפי פלשתינאים שרצו להגיע דרך הגבול המזרחי, אבל כשהם רואים את ההיערכות שלנו, היהודים, לאורך הגבול המזרחי מהערבה ועד בית שאן ואשדות יעקב, הם נרתעים. גם הברחת האמל"ח הופסקה בעקבות זאת".

עוד ציין: "מתברר שהישיבה הקבועה על הקרקע עושה את שלה וגופמן היה הראשון שהבחין בזה, עודד את זה והעלה את זה למעלה למקבלי ההחלטות ובזכות זה שר הביטחון החדש הגדיר את הגבול המזרחי כיעד עיקרי".

מרש"ק טוען כי גופמן היה בין הראשונים שהתריעו על האפשרות של חדירה פלשתינית המונית מהגבול המזרחי: "עכשיו משקיעים חמישה מיליארד שקל בבניית גדר על פני קרוב ל- 400 ק"מ, כמו שהייתה סביב רצועת עזה. אני לא מאמין בגדרות הללו. אני מאמין באנשים. זו תהיה גדר מאוד מתוחכמת אבל אין פתרון אחר מנוכחות של אנשים. לזכותו של רומן גופמן הוא זה שהעלה את זה למעלה, כי שלפני כמה שנים הוא זה שהעלה את שאלת ההתמודדות עם הסתערות פלשתינית המונית ולא התייחסו לזה. גם כמפקד אוגדה ברמת הגולן הוא נתן חשיבות מיוחדת להתיישבות על הגדר. הוא ראה באנשים כוח מגן".

לגבי התאמתו של גופמן לתפקיד ראש המוסד, אמר: "הוא אדם יצירתי, מבין דברים ויודע לעשות השלכות ובחינה של מה שאפשר ומה שאי אפשר לעשות. הוא רואה את ההתיישבות לא כתחבולה אלא כאמונה. הוא למד יום בשבוע בעלי למרות שהוא אינו חובש כיפה. לא הייתה לו בעיה להתחבר ליהדות, לאמונה ולאחיזה בארץ ישראל. אדם כזה עם אמונה יכול לפעול בכל העולם ולחשוב איך מחזקים ואיך פועלים במדינות אויב להגנתה של מדינת ישראל".

באשר לביקורת שנשמעה עם פרסום שמו, הגיב מרש"ק: "אני נמנע מלהיכנס לויכוח ביבי כן או לא, אבל זה המקום שאליו אנשים חותרים. אני שומע אנשי מוסד שאומרים שטוב שהוא יודע רוסית ופחות אנגלית. לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. הוא מביא איתו פתיחות ויצירתיות, יכולת לצאת מהקופסא וזה מה שצריך לתפקיד. מדובר באיש ערכי עם אמונה, אדם שאפשר לבטוח בו, שיכול לממש את התפקיד. לא סתם יש שראו בו כמיועד לרמטכ"לות. הוא אדם עם יכולות".