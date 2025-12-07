בספר "יותר יהודי ממך" מאת אלקס ריף שיצא לאור השנה, נחשף סיפורו האישי של ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן, שמונה בשבוע שעבר לתפקיד על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

גופמן מתאר בספר את תהליך ההתקרבות שעבר במהלך השנים, כולל לימודים במכינת "בני דוד" בעלי, והתמודדות עם בירור יהדות לקראת נישואיו.

בשלב מסוים בשירותו הצבאי יצא גופמן ללימודים ובמשך שלוש שנים השלים בגרות ותואר ראשון. אחת לשבוע היה מגיע למכינת "בני דוד" בעלי מהבוקר ועד הערב. לדבריו, "הם אימצו אותי, למרות שלא חבשתי כיפה ולא הייתי דתי. שם למדתי מה זה נצח ישראל".

גופמן מספר כי באותם ימים התחולל אצלו מהפך פנימי עמוק: "למדתי גם שניצחון הוא קודם כול על עצמנו. שהאויב הוא רק השתקפות של הקונפליקט הלא פתור שבתוכנו, שככה זה אצלנו תמיד - מהשעבוד ביציאת מצרים, ועד עוף החול שקם לתחייה בשמחת תורה".

כשפנה לרבנות כדי להינשא, נדרש גופמן לעבור בירור יהדות. לדבריו, לא היו ברשותו המסמכים הנדרשים - מצב מוכר בקרב עולים דוברי רוסית. בזכות ההיכרות שיצר עם עולם הרבנות במסגרת לימודיו בעלי, הצליח למצוא אוזן קשבת וסיוע מצד רבנים שהכיר ואלה נרתמו לסייע לו, פתרו את הסוגיה.

לדבריו, החוויה הזו מנעה ממנו את הניכור שמרגישים רבים אחרים שנדרשים "להוכיח" את יהדותם.

הוא מסכם, "התגייסנו ולחמנו כתף אל כתף ואנחנו לוקחים חלק שווה בחברה הישראלית, אבל דברים עדיין לא השתנו בכל הנוגע להתייחסות של חלק מהממסד הדתי. אין לי פתרונות קסם, כמו שהחרדים צריכים לברר את מחויבותם לכלל ישראל דרך השירות בצה"ל, כך גם החברה הישראלית צריכה לברר את שייכותם של אלה שמתגייסים ומקריבים את חייהם עבורה בין אם יהודים ובין אם אינם מוכרים הלכתית”.