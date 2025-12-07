הצפה. ארכיון צילום: ירון קדושים

הגשמים העזים במהלך השבת, בעיקר בערבה, מעידים על שבוע שבמהלכו ירדו גשמים לפרקים - שיגיעו לשיאם החל מיום רביעי ועד ליום שישי. החזאי צחי וקסמן, מחברת מטאו-טק, צופה כי החל מיום רביעי צפויים גשמים חזקים עם הצפות ואף שלג במרומי החרמון. לדבריו "שקע ברומטרי המשתרע ערבית לקפריסין יגרום בימים הקרובים לגשמים מקומיים באזורנו, אולם ביום רביעי, עתיד השקע לנוע דרומה, קרוב לחופי הארץ, ולגרום למזג אוויר גשום וסוער ולפרק גשם חריג בעוצמתו".

התקררות משמעותית עם צפי לגשם קל

מחר (שני) צפוי גשם לפרקים בצפון שילוו בסופות רעמים בודדות. בשעות הערב והלילה צפוי הגשם להתפשט גם למרכז ולצפון הנגב. ביום שלישי ייתכנו גשמים מקומיים וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח והדרום. מיום רביעי ועד שישי ירדו גשמים חזקים מצפון הארץ ועד לנגב שילוו בסופות רעמים וברד. במרומי החרמון צפוי שלג. בערי החוף והשפלה צפויים לרדת גשמים בכמות גבוהה במיוחד של בין 100 ל-200 מ"מ וקיים חשש כבד להצפות ושיטפונות.