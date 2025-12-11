ניידת מד"א בדרך לסייע בחילוץ בהצפה דוברות מד"א

סופת הגשמים "ביירון" ממשיכה להכות בעוצמה ברחבי הארץ, כאשר מוקדי הסערה מתרכזים בגוש דן, מישור החוף הדרומי ואזור הכרמל.

החל מהצהרים החלו גשמים כבדים לרדת, מלוּוים ברוחות חזקות והצפות.

ברחבי גוש דן, במיוחד בראשון לציון, רחובות ותל אביב, דווח על הצפות חמורות. במד"א התקבלו דיווחים על כלי רכב שנלכדו במים, וצוותי חילוץ הוזעקו למקום. בראשון לציון נמדדו 40 מ"מ גשם תוך שעתיים בלבד, ובאשדוד 13 מ"מ בתוך 10 דקות.

גם בצפון ובחוף הכרמל נרשמו כמויות שיא: 205 מ"מ גשם בשמורת נחל מערות מאז תחילת הסופה, מתוכם 94 מ"מ ביממה האחרונה. בעתלית ירדו 193 מ"מ, ובחיפה נמדדו למעלה מ-130 מ"מ.

תחזיות השירות המטאורולוגי מצביעות על כך שהגשם צפוי להתפשט לפנים הארץ, עם חשש ממשי לשיטפונות באזור מדבר יהודה וים המלח. מפל סער כבר החל לזרום בעוצמה, ובחרמון נרשמו משקעים של שלג.

מנהל השירות המטאורולוגי, ד"ר עמית גבעתי, הזהיר: "השעות הקרובות הן שיא המערכת באזור המרכז. מדובר באירוע גשם ממושך ועוצמתי, אך לא חסר תקדים. עם זאת, קיימת סכנה ברורה להצפות".

בראשון לציון נפל עץ בבית ספר ושתי ילדות כבנות עשר נפצעו באורח קל. הן טופלו על ידי חובשי מד"א ופונו לבית החולים אסף הרופא.

צוותי לוחמי האש מתחנת רחובות, בסיוע יחידות נוספות, פעלו כדי לחלץ מכוניות שנתקעו במוקדי הצפה. עד כה, חולצו 14 לכודים מרכבים ששקעו במים בשמונה זירות שונות ללא פגע.

מחר צפויים גשמים מקומיים צפויים להימשך מצפון הארץ ועד לנגב. ייתכנו סופות רעמים והצפות במישור החוף ובשפלה, ושיטפונות בנחלי הדרום. בהמשך היום הגשמים ייחלשו.

שבת: מזג האוויר יתייצב. ייתכנו גשמים קלים בצפון ובמרכז. תחול עלייה בטמפרטורות. ביום ראשון: לא צפוי שינוי ניכר במזג האוויר.

שיאי גשם בולטים ב-48 שעות האחרונות:

בעין כרמל הסמוכה לעתלית נמדדו 143 מ"מ - הכמות הגבוהה ביותר עד כה. בחיפה ירדו 116 מ"מ גשם, בזכרון יעקב 94 מ"מ, ובנהריה נרשמו 49 מ"מ. בכרמיאל ירדו 42 מ"מ, בכפר גלעדי שבאצבע הגליל - 33 מ"מ, ובטבריה 14 מ"מ.

גם במרכז הארץ נמדדו כמויות מרשימות: בראשון לציון ירדו 77 מ"מ ביממה האחרונה, בתל אביב 62 מ"מ ובחדרה 42 מ"מ. במישור החוף הדרומי ובצפון הנגב ירדו כמויות ניכרות - בשדרות 52 מ"מ ובאשקלון 42 מ"מ. בירושלים נמדדו 20 מ"מ גשם ב-48 השעות האחרונות, ובבאר שבע 11 מ"מ.