מועצת התכנון העליונה אישרה היום (רביעי) את מתן התוקף וההפקדה ל-764 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון.

הבנייה החדשה מתפרסת על שלושה מוקדים עיקריים: חשמונאים - 478 יח"ד, ביתר עילית - 230 יח"ד, וגבעת זאב - 56 יח"ד.

מאז תחילת כהונת הממשלה הנוכחית, אושרו בסך הכול 51,370 יחידות דיור חדשות ברחבי יו"ש - מספר חסר תקדים בהיקפו, לדבר גורמים המעורים בתהליך.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', מסר: "ממשיכים במהפכה. אישור 764 יחידות דיור נוספות היום במועצת התכנון העליונה הוא חלק ממהלך אסטרטגי ברור של חיזוק ההתיישבות והבטחת רצף חיים, ביטחון וצמיחה".

עוד הוסיף: "אנחנו מתכננים ומאשרים לא בסיסמאות אלא בעבודה סדורה, עקבית ואחראית. מתחילת הקדנציה קידמנו אישור של למעלה מ-51 אלף יחידות דיור - ציונות במעשים, חיבור בין ביטחון, התיישבות ופיתוח, ודאגה אמיתית לעתידה של מדינת ישראל".