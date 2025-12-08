העיתון הבריטי "גרדיאן" דיווח הבוקר (שני) כי גורמים ישראלים מנהלים מעקב נרחב אחרי אנשי כוחות ארה"ב ובעלות הברית, המוצבים במפקדה האמריקנית החדשה בקריית גת - ה-CMCC (מרכז תיאום אזרחי-צבאי).

לפי הדיווח, שיחות ופגישות בתוך הבסיס מוקלטות, באופן גלוי וסמוי.

על פי הדיווח, מפקד הבסיס האמריקני, הגנרל פטריק פרנק, זימן עמית ישראלי לפגישה והבהיר לו: "ההקלטות חייבות להיפסק".

עוד דווח כי אנשי צוות ממדינות נוספות הביעו חשש מפני כך שישראל מקליטה את השיחות המתקיימות בבסיס, וכי חלקם התבקשו "להימנע משיתוף מידע רגיש מחשש שהוא עלול להיאסף ולהיות מנוצל".

המפקדה האמריקנית הוקמה באוקטובר כחלק מתהליך פיקוח על הפסקת האש, תיאום סיוע לעזה ודיונים על עתיד הרצועה.

צה"ל מסר בתגובה: "צה"ל מחויב לתהליך הפסקת האש ושותף למאמצים השונים ב-CMCC. צה"ל מתעד ומסכם פגישות בהם הוא נוכח בפרוטוקולים, כפי שכל גוף מקצועי במאפיינים האלו מקיים, הדבר נעשה בצורה פתוחה ושקופה. יש לציין כי מדובר בשיחות לא מסווגות".

עוד נמסר מצה"ל: "הטענה כי צה"ל מרגל אחרי שותפיו בפגישות שבהן הוא לקח חלק הזויה. כל אמירה המעלה ספק לגבי מחויבות צה"ל להצלחת ה CMCC חסרת כל שחר ויש חשד כי נועדה לחבל בהצלחת המפקד ולהטיל דופי בכוונות המשתתפים אשר עד כה כבר סייעו ביצירת תנאים טובים יותר לעתידה של רצועת עזה".