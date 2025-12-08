בכיר שירות הביטחון הכללי לשעבר, שכונה "אוסקר" וששימש כראש מרחב דרום בשב"כ בעת מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, הגיב הבוקר (שני) לאיום של מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, כי יזמן אותו בכפייה להתייצבות לצורך עריכת ביקורת בנוגע למחדלי אותו יום.

באמצעות עורכי דינו, עו"ד עפר ברטל ועו"ד דב גלעד כהן, השיב "אוסקר" כי החוק אינו מקנה למבקר סמכות לכפות עליו התייצבות.

לדבריהם, "סמכות הכפייה המוקנית למבקר המדינה מוגבלת בפירוש אך לגורמים המנויים בסעיף 9 לחוק, ולפיכך - חסרת כל תוקף כלפי מרשנו. כל פרשנות אחרת אינה אלא משאלת לב שאין לה תימוכין בדין".

עוד ציינו עורכי דינו כי "אוסקר" ממילא ישהה מחוץ לישראל במועד שציין המבקר. במכתב הוזכרה גם החלטת הממשלה להקים ועדת חקירה בלתי תלויה, וכן צו על-תנאי שהוציא בג"ץ, המורה לממשלה לנמק מדוע לא הוקמה ועדה כזו עד כה.

במכתב נטען כי עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, שלפיה למבקר המדינה אין סמכות לערוך ביקורת בנושאי ליבה ביטחוניים, מחייבת את כלל רשויות המינהל.

בנוסף, ציינו עורכי הדין כי נגישותם לחומרים מסווגים מוגבלת ומסורבלת, דבר שמקשה על ייצוגו של "אוסקר" בכל תהליך ביקורת. לדבריהם, "לא בשלה העת לתיאום פגישה ביניכם לבין מרשנו".

משרד מבקר המדינה מסר בתגובה: "התנהלותו של הבכיר לשעבר בשב"כ, שמסרב לשתף פעולה עם ביקורת המדינה ואף הודיע כי לא יתייצב לזימון שהוצא כדין, היא חמורה ביותר, הן בהיותה מנוגדת לחוק והן מבחינה ערכית. בעבר כבר נפסק בבג"ץ (ויסות המניות) כי הסמכות בהתאם לסעיף 26 היא 'לחקור כל עד, בין שהוא עובד של גוף מבוקר ובין אם לאו'. בענייננו אף מדובר במי שהיה בתפקיד פעיל ובכיר ביום הטבח של ה- 7.10. איש אינו ניצב מעל החוק, ומחובתו של מי שכיהן בתפקיד בכיר ביום הטבח של ה- 7.10, לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורת המדינה".

הפנייה למבקר המדינה

אמש דווח כי משרד מבקר המדינה הפעיל סמכות נדירה, כאשר זימן שני בכירים לשעבר בשירות הביטחון הכללי לפגישת ביקורת - בהתאם לסעיף 26 לחוק מבקר המדינה.

מדובר באחד המקרים הראשונים הידועים שבהם הופעל סעיף זה, המאפשר למבקר לדרוש התייצבות ואיום בסנקציות במקרה של סירוב.

הזימון נשלח על ידי מנכ"ל משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, תא"ל (מיל') ישי וקנין, לאחר שניסיונות לתאם עמם פגישות לא צלחו. על פי ההודעה, נדרשים הבכירים להציג את המסמכים הרלוונטיים שברשותם.

במכתב שנשלח נכתב: "כשלושה חודשים לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל הודיע מבקר המדינה על פתיחה בביקורת בכל הנוגע לאירועים שהובילו לטבח השבעה באוקטובר. הביקורת כוללת את כלל הדרגים - מראש הממשלה ועד ראשי מערכת הביטחון והבכירים שכיהנו לפני ואחרי".