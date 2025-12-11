גורמים ביטחוניים דחו בתוקף את טענותיה של חברת הכנסת טלי גוטליב, שלפיהן "אוסקר", בכיר בשב"כ, שלח אחד מפקודיו למעבר ארז שעות לפני מתקפת חמאס כדי להיפגש עם בכיר חמאס עז א-דין אל-חדאד. לדברי הגורמים, מדובר ב"קונספירציה".

גוטליב הגיבה לדברים וכתבה, "'מערכת הבטחון נגד ח"כ טלי גוטליב' נרשם היום באיזה אתר. זו כותרת שאולי הרשימה מישהו בסמוך לתופת אוקטובר. בטח לא בחלוף למעלה משנתיים ולצד חשיפות רבות על הסימנים המעידים הזועקים לשמיים מצד חמאס בעזה. רונן בר ואוסקר בלחץ. בצדק. אני חושפת אותם כפי שהיה מצופה שהם יחשפו ביושר".

בהמשך כתבה, "שוב מנסים לומר גורמים אנונימיים שאני קונספירטיבית.. ובכן, עם ישראל חכם ונבון. העובדה שאוסקר שלח פקוד למעבר ארז לוודא את עמדת חמאס עובר לתופת מלמדת על טימטום גמור בהבנת האוייב אך לפחות בשלב זה מדגישה את הקונספציה הבזויה וההזויה בצמרת השב"כ ולא חלילה דבר נוראי אחר. אמליץ לאוסקר ולרונן בר להתייחס לדבריי ולא להסתתר מאחורי גורמים ללא שם".

הסערה החלה לאחר ציוץ של גוטליב אתמול בו כתבה: "ר' מהשב"כ. המכונה אוסקר! אדגיש שאתה ממש לא הבעל של ברסלר. אבל אתה לגמרי שלחת פקוד שלך למעבר ארז בליל 6 לאוקטובר בסביבות שעה 22 להיפגש עם עזאדין אל חדד האכזרי".

הסיבה לפגישה, לדבריה, "אתה רצית שיבררו מול הארכי מחבל הזה מה נסגר עם הסימים והסימנים המעידים, וברוב טירופך קנית את הסיפור ההזוי שהמחבל הארור מכר לך".

היא התייחסה לסירובו של 'אוסקר' להתייצב בפני מבקר המדינה, "עכשיו אני מבינה למה אתה מסרב להתייצב בפני מבקר המדינה. איך תסביר למשל את צוות טקילה למול הפקרת חוגגי הנובה? אבל למזלנו הטוב יש אמיצים וישרים אוהבי העם והארץ הזו בקירבנו שבזכותם בסוף בסוף נגיע לחקר האמת".