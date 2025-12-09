משרד החוץ הירדני גינה אמש (שני) בחריפות את דבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהתנגד להקמת מדינה פלסטינית, במקביל לחשיפת תוכניתו להרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון.

בהודעת המשרד נמסר כי מדובר ב"הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי ושל המשפט ההומניטרי הבינלאומי", אשר פוגעת בזכות העם הפלסטיני להגדרה עצמית ולהקמת מדינה בגבולות 4 ביוני 1967 שבירתה ירושלים המזרחית.

דובר המשרד, פואד אל-מג'אלי, הבהיר כי "אין ריבונות ישראלית בגדה המערבית הכבושה", והביע התנגדות תקיפה למדיניות ההתנחלות של ישראל.

לדבריו, על הקהילה הבינלאומית למלא את אחריותה המשפטית והמוסרית, ולדרוש מישראל להפסיק את "ההסלמה המסוכנת" והצעדים החד-צדדיים.

אל-מג'אלי הוסיף כי הקמת מדינה פלסטינית היא "הדרך היחידה להבטיח שלום צודק וכולל במזרח התיכון שיביא לביטחון ויציבות אזוריים".

הדברים מגיעים בתגובה לדיווח לפיו סמוטריץ' מקדם תוכנית להחלת "ריבונות בפועל" ביהודה ושומרון, בין היתר באמצעות העברת בסיסי צה"ל לצפון השומרון, כחלק ממהלך כולל לחיזוק האחיזה הישראלית בשטח.