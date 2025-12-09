שר הביטחון ישראל כ"ץ צפוי להביא לאישור הממשלה ביום ראשון הקרוב את סגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל.

לפי החלטה, התחנה תפסיק את פעילותה עד ל-1 במרץ 2026 - מועד שיחול בעוד פחות משלושה חודשים.

במקרה שתידרש חוות דעת נוספת מהרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, עשויה ההחלטה להתעכב בשבוע נוסף. זמיר עצמו היה שותף בעבר לגיבוש דוח מקצועי בנושא עתיד התחנה, מה שעשוי להשפיע על גישתו בסוגיה.

כזכור לפי מתווה ההצעה, שידורי גל"צ יסתיימו עד ל-1 במרץ ובמקביל יוקם צוות מקצועי במשרד הביטחון שיטפל ביישום ההחלטה. הצוות יעסוק בין היתר בסיוע לעובדי התחנה לסיים את העסקתם תוך שמירה על זכויותיהם.

במקביל, הוחלט לשמר את פעילות תחנת גלגלצ "תוך שמירה על צביונה ואופייה", ובפרט את ההיבט של הגברת המודעות לזהירות בדרכים - בהתאם לייעודה המקורי של התחנה.

כ"ץ הסביר את המהלך: "מה שהיה לא יהיה. גל"צ הוקמה ע"י ממשלת ישראל כתחנה צבאית כדי שתשמש כפה ואוזן לחיילי צה"ל ומשפחותיהם - ולא כבמה להשמעת דעות שרבות מהן תוקפות את צה"ל וחיילי צה"ל עצמם. הפעלת תחנת רדיו אזרחית על ידי הצבא היא אנומליה שאין לה אח ורע באף מדינה דמוקרטית בעולם. המשך הפעלת התחנה מערב את צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי ופוגע פגיעה קשה במעמדו כצבא העם ובאופיו הממלכתי".

עוד הוסיף: "לאורך עשרות השנים האחרונות, החל משנות ה-50 ועד לימינו, נבחנו על ידי שרי ביטחון ורמטכ"לים רבים אפשרויות שונות לסגירת התחנה, להוצאתה ממערכת הביטחון, להפרטתה או לסגירת מחלקת האקטואליה, אך שום תהליך לא הבשיל לכדי ביצוע".