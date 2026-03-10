רפ"ק רינת סבן הגישה היום (שלישי) בקשה חריגה לביזיון בית המשפט נגד השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

הבקשה מגיעה לאחר שהשר נמנע מאישור קידומה לדרגת סגן-ניצב, חרף פסק דין חלוט של בית המשפט המחוזי שהורה לו לעשות כן.

בבסיס העתירה עומדת הטענה כי העיכוב נובע ממעורבותה של סבן בחקירות תיקי נתניהו, דבר המעלה חשש לפגיעה בעצמאות חוקרי המשטרה.

בחודש שעבר קבע בית המשפט כי סירובו של בן גביר לקדם את סבן לוקה ב"חוסר סבירות קיצוני". השופטים ציינו כי התנגדותו של השר עומדת בניגוד לעמדת המפכ"ל דני לוי וגורמי המקצוע.

בן גביר ביקש עיכוב ביצוע ונדחה, אך כעת הוא טוען כי עומדת לו הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לעליון תוך 30 יום. לשיטתו, ספירת הימים "מוקפאת" בשל מצב החירום, המלחמה באיראן, ופגרת הפסח הקרבה.

בבקשה לביזיון בית המשפט, דורשת סבן צעדים דרסטיים: חתימת השר על המינוי תוך שלושה ימים, או סעד חריג לפיו הדרגה תוענק לה על ידי המפכ"ל באופן רטרואקטיבי (מאפריל 2025) ללא צורך בחתימת השר.

"מדינה שבה רשות שלטונית מתעלמת מצו שיפוטי - היא מדינה שנזרעים בה זרעי אנרכיה", נכתב לסיום.

גורמים בסביבת בן גביר הגיבו: "לשר יש עוד כ-40 יום להגשת ערעור על ההחלטה".